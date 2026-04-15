Afrique: Rabat lance les festivités de « Rabat Capitale mondiale du livre UNESCO 2026 » et accueille la 31e édition du Salon international de l'Édition et du Livre (SIEL)

Sous le Haut Patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu l'Assiste, le Royaume du Maroc s'apprête à vivre un événement culturel d'exception, associant le lancement officiel du programme de « Rabat Capitale mondiale du livre 2026 » (à partir du 24 avril 2026) à la tenue de la 31e édition du Salon international de l'Édition et du Livre (SIEL), du 1eᣴ au 10 mai 2026. La capitale marocaine confirme ainsi son statut de carrefour culturel, et de pôle mondial de la culture et de l'industrie du savoir.

La désignation de Rabat comme Capitale mondiale du livre dans le cadre de l'initiative de l'UNESCO vient couronner l'histoire millénaire de la ville, son engagement durable en faveur de la culture et de l'éducation, ainsi que le dynamisme de son secteur du livre. Avec plus de 54 maisons d'édition et un nombre croissant de librairies, Rabat représente aujourd'hui un moteur essentiel de la démocratisation du savoir.

Le SIEL, événement phare organisé par le Ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication, est l'un des salons du livre les plus importants du continent africain. Il constitue une étape majeure de cette grande célébration annuelle.

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En collaboration avec ses partenaires nationaux et les instances de l'UNESCO, le Ministère supervise la mise en oeuvre d'un programme annuel riche, comprenant 342 activités articulées autour de 12 axes. Ces initiatives visent à faire sortir le livre de son cadre traditionnel, en allant à la rencontre des citoyens dans les hôpitaux, les centres de réforme, les orphelinats, les places publiques et les transports.

Au coeur de cette dynamique, la 31e édition du SIEL présentera une offre culturelle d'ampleur, avec la participation de 890 exposants (320 directs et 570 indirects) issus de 60 pays, et plus de 130 000 titres. La France est cette année invité d'honneur. Cette édition rendra également hommage à l'explorateur marocain du XIVe siècle Ibn Battuta, plaçant la littérature de voyage au centre des débats.

Le salon propose un programme culturel foisonnant, comptant plus de 204 événements et la participation de 720 penseurs et créateurs, qui aborderont les enjeux contemporains de la lecture ainsi que les innovations des industries culturelles et créatives.

À propos des capitales mondiales du livre

Les villes désignées comme Capitale mondiale du livre par la Direction générale de l'UNESCO sur proposition d'un comité consultatif s'engagent à promouvoir le livre et la lecture pour tous les âges et tous les groupes, à l'intérieur et au-delà des frontières nationales, et à organiser un programme d'activités pour l'année.

Vingt-sixième ville à porter ce titre depuis 2001, Rabat succède à Madrid (2001), Alexandrie (2002), New Delhi (2003), Anvers (2004), Montréal (2005), Turin (2006), Bogota (2007), Amsterdam (2008), Beyrouth (2009), Ljubljana (2010), Buenos Aires (2011), Erevan (2012), Bangkok (2013), Port Harcourt (2014), Incheon (2015), Wroclaw (2016), Conakry (2017), Athènes (2018), Sharjah, (2019), Kuala Lumpur (2020), Tbilissi (2021), Guadalajara (2022), Accra (2023), Strasbourg (2024) et Rio de Janeiro (2025).

Le Comité consultatif de la Capitale mondiale du livre de l'UNESCO est composé de représentants de la Fédération européenne et internationale des libraires (EIBF), du Forum international des auteurs (IAF), de la Fédération internationale des associations de bibliothécaires et des bibliothèques (IFLA), de l'Association internationale des éditeurs (UIE) et de l'UNESCO.