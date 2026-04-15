Afrique: Le Gabon et le Maroc renforcent leur convergence stratégique et réaffirment leur vision commune pour l'Afrique

La relation de fraternité entre le Royaume du Maroc et la République Gabonaise franchit un nouveau cap, portée par une convergence politique affirmée et une volonté partagée de hisser leur partenariat à un niveau plus structurant et ambitieux, tant sur le plan bilatéral que continental.

En visite d'amitié et de travail à Rabat, la ministre des Affaires étrangères et de la Coopération, chargée de l'Intégration et de la Diaspora du Gabon, Marie-Edith Tassyla-Ye-Doumbeneny, a salué le leadership et la contribution du Roi Mohammed VI aux efforts de la communauté internationale en faveur de la paix, de la stabilité et du développement en Afrique, inscrivant ainsi l'action du Maroc dans une dynamique continentale de plus en plus structurante.

Reçue par son homologue marocain, Nasser Bourita, la cheffe de la diplomatie gabonaise a, dans ce cadre, réaffirmé l'engagement de son pays à consolider davantage la coopération bilatérale, en l'élargissant à de nouveaux champs stratégiques et en renforçant les mécanismes existants.

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Au-delà du cadre strictement diplomatique, cette visite a été marquée par une réaffirmation claire du soutien du Gabon et son son appui à l'intégrité territoriale du Maroc et à la marocanité du Sahara, tout en renouvelant son adhésion au plan d'autonomie comme unique solution crédible et réaliste à ce différend régional.

La ministre gabonaise a, à cet égard, salué l'adoption de la Résolution 2797 du Conseil de sécurité des Nations Unies, perçue comme une avancée significative dans la consolidation d'un cadre politique durable.

Ce positionnement s'inscrit dans une continuité diplomatique assumée, illustrée notamment par l'ouverture, en 2020, d'un Consulat général du Gabon à Laâyoune, acte hautement symbolique qui témoigne de la solidité du partenariat stratégique liant les deux pays frère et de l'alignement de leurs visions sur les enjeux régionaux.

Sur le plan continental, les échanges ont accordé une place centrale au Processus des Etats Africains Atlantiques (PEAA), que Rabat et Libreville considèrent comme un levier majeur de transformation géostratégique.

Ce cadre ambitionne de structurer un espace atlantique africain intégré, capable de générer des synergies dans des secteurs clés tels que l'énergie, la sécurité alimentaire, la santé, l'environnement ou encore les infrastructures logistiques.

Les deux parties ont souligné le potentiel de ce processus pour favoriser l'émergence d'une zone de co-développement et de stabilité, en phase avec les aspirations des Etats riverains.

Dans le même esprit, la ministre gabonaise a salué les initiatives royales visant à renforcer l'intégration régionale, notamment le projet stratégique facilitant l'accès des pays du Sahel à l'océan Atlantique.

Elle a insisté sur la portée structurante de cette initiative, qui s'inscrit dans une logique de solidarité active et de désenclavement économique, en offrant de nouvelles perspectives aux pays sahéliens.

Sur le plan bilatéral, les deux pays ont réaffirmé leur ambition de consolider un partenariat économique plus ambitieux et plus opérationnel. Les discussions ont porté sur le renforcement de la coopération dans des secteurs prioritaires tels que l'agriculture, l'agro-industrie, les infrastructures, la digitalisation et l'intelligence artificielle.

Dans cette optique, les deux parties ont plaidé pour une implication accrue du secteur privé, appelé à jouer un rôle moteur dans la densification des échanges économiques.

Rabat et Libreville ont également convenu de relancer les mécanismes institutionnels de coopération, notamment à travers la tenue prochaine de la Commission mixte, la redynamisation du Conseil d'affaires maroco-gabonais et l'organisation d'un Forum économique.

Autant d'initiatives destinées à accompagner la diversification de l'économie gabonaise et à renforcer l'ancrage du Maroc comme partenaire économique de référence en Afrique centrale.

À travers cette visite, le Maroc et le Gabon confirment ainsi leur volonté de bâtir un partenariat stratégique multidimensionnel, fondé sur la confiance politique, la complémentarité économique et une vision partagée du développement du continent.