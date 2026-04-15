Afrique: Construction de piscines olympiques - Six pays africains bénéficieront du projet

Six pays africains ont été sélectionnés pour bénéficier de la construction de piscines olympiques dans le cadre d'un accord tripartite signé entre l'Association des comités nationaux olympiques d'Afrique (Acnoa), le Comité international olympique (CIO) et World Aquatics, lors de l'assemblée générale de l'Acnoa à Alger.

Les pays bénéficiares sont le Lesotho, l'Ouganda, le Rwanda, le Sénégal, le Cap-Vert et la Namibie. Ce programme dont le coût total s'élève à 70 0000 dollars pour la part de l'Acnoa et 1,5 million de dollars pour le CIO vise à doter ces pays d'infrastructures permettant à leurs athlètes de se préparer sur place, souligne l'Acnoa dans son communiqué du 10 avril.

« World Aquatics fournit les piscines, tandis que l'Acnoa contribue à hauteur de 5 0000 USD par site pour les travaux de gros oeuvre, en complément de l'apport des gouvernements et des CNO locaux. »

Selon le communiqué de presse, le président de l'Acnoa, Mustapha Berraf, a annoncé la tenue d'une rencontre avec le président de World aquatics pour définir les modalités définitives de financement et de mise en oeuvre en tenant compte de la situation particulière de chaque CNO bénéficiaire.

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« Nous avons la responsabilité de transformer notre potentiel en réalisations concrètes. Nous avons signé des contrats, il nous faut les mettre en oeuvre sur le terrain et offrir à la jeunesse africaine les moyens de ses ambitions », a déclaré le président de l'Acnoa.

Par ailleurs, la Fondation internationale Olympafrica dont il assure la présidence est sur le point de signer un accord inédit avec la Fédération internationale de football association (Fifa) et le CIO pour la construction de trois mini terrains de football synthétiques dans les centres Olympafrica du Mozambique, de la Zambie et du Burkina Faso. Chaque terrain d'une valeur de 6 0000 dollars est financé à parts égales par la Fifa et le CIO et la Fondation internationale Olympafrica prend en charge les travaux de préparation du sous-sol.

La livraison est attendue entre août et octobre à l'issue de la Coupe du monde organisée aux Etats-Unis, au Canada et au Mexique. Ce projet s'inscrit dans le programme mondial de mille mini terrains annoncé par le président de la Fifa, Gianni Infantino, à Paris, en 2024 en marge des Jeux Olympiques. Il ouvre la voie à une extension aux quarante-sept autres centres Olympafrica repartis sur le continent. « Des partenariats sont en cours de finalisation avec la société Gerflor et la marque Puma pour l'équipement de ces centres », précise le communiqué.