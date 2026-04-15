Tunisie: Un ancien ministre condamné à 6 ans de prison pour corruption

La chambre criminelle spécialisée dans les affaires de corruption financière près du tribunal de première instance de Tunis a condamné l'ancien ministre de l'Environnement, Mehdi Mlika, à six ans de prison, assortis d'une amende.

Deux anciens directeurs généraux de l'Agence foncière touristique ont également été condamnés dans la même affaire.

Cette décision intervient dans le cadre d'un dossier lié à des faits de corruption portant sur l'attribution de deux terrains situés dans des zones touristiques, obtenus selon les éléments de l'enquête par abus d'influence.

Selon une source judiciaire, les condamnations portent sur des opérations foncières ayant impliqué l'ancien ministre et de hauts responsables de l'Agence foncière touristique, dans un contexte d'irrégularités liées à la gestion et à l'attribution de biens publics.

Le tribunal a estimé que les faits reprochés constituaient des infractions relevant de la corruption financière et de l'abus de pouvoir, conduisant à ces peines privatives de liberté et sanctions pécuniaires.