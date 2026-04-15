Congo-Kinshasa: Au moins sept morts dans le naufrage d'une pirogue sur le lac Tanganyika

Au moins sept personnes ont trouvé la mort dans le naufrage d'une pirogue motorisée survenu lundi 13 avril sur le lac Tanganyika, près du village de Mutakuya, dans la province du Tanganyika. Toutefois, certaines sources locales évoquent un bilan plus lourd, faisant état d'une dizaine de victimes.

Selon les informations recueillies, l'embarcation, en provenance du village de Kassaman, a chaviré tôt le matin, aux environs de 5 heures, après avoir quitté son point de départ vers 4 heures.

Plusieurs rescapés ont été enregistrés, tandis que d'importantes marchandises ont été englouties dans les eaux du lac.

La surcharge de la pirogue ainsi que de violents vents seraient à l'origine de ce drame.

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Le ministre provincial des Transports du Tanganyika, Norris Mulongoy, attribue cet accident aux mauvaises conditions météorologiques au moment du départ de l'embarcation.

« Cette pirogue provenait du village Kassaman, où le conducteur s'est hasardé à prendre le large à 4 heures du matin malgré un vent violent. Une heure plus tard, le vent s'est intensifié et l'embarcation s'est renversée », a-t-il expliqué.

Les opérations de recherche se poursuivent afin de retrouver d'éventuels disparus et d'établir un bilan définitif.

Par ailleurs, le ministère provincial des Transports rappelle la nécessité du strict respect des mesures de sécurité sur les voies lacustres, notamment le port obligatoire des gilets de sauvetage.

Norris Mulongoy dénonce également la circulation d'embarcations non identifiées ainsi que la présence de conducteurs non agréés, particulièrement dans certaines localités riveraines du lac Tanganyika.