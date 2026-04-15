Afrique: L'Éthiopie et le Libéria dynamisent leur coopération autour de l'innovation et du savoir.

Addis-Abeba — À l'issue de leur rencontre bilatérale, le Premier ministre de l'Éthiopie, Abiy Ahmed, et le président du Libéria, Joseph Nyuma Boakai, ont procédé à la signature de deux mémorandums d'entente visant à structurer leur coopération future.

Ces accords définissent un cadre stratégique ainsi qu'une feuille de route concrète pour renforcer les relations entre les deux pays.

Ils mettent particulièrement l'accent sur des secteurs clés du développement, notamment l'éducation, l'intelligence artificielle, ainsi que les sciences et les technologies.

Les deux parties ont souligné que ces initiatives contribueront à consolider les liens bilatéraux tout en favorisant une intégration régionale accrue, faisant de ce partenariat un exemple de coopération efficace et mutuellement bénéfique entre nations africaines.