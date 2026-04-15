Afrique: Le président libérien rend hommage à la victoire historique d'Adwa

14 Avril 2026
Ethiopian News Agency (Addis Ababa)

Addis-Abeba — En visite officielle en Éthiopie, le président du Libéria, Joseph Nyuma Boakai, a honoré la mémoire de la victoire d'Adwa en déposant une gerbe au mémorial récemment inauguré.

Ce site emblématique commémore la célèbre bataille du 1er mars 1896, au cours de laquelle les forces éthiopiennes ont infligé une défaite décisive aux troupes italiennes.

Au-delà de la préservation de la souveraineté nationale, cette victoire s'est imposée comme un symbole puissant de résistance, inspirant les luttes anticoloniales à travers le continent africain et contribuant à l'émergence des mouvements d'indépendance au XXe siècle.

Lors de la cérémonie, la maire d'Addis-Abeba, Adanech Abiebie, a présenté au président Boakai la portée historique et culturelle du mémorial, désormais érigé en symbole de fierté et de résilience africaines.

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Accueilli chaleureusement la veille à son arrivée à l'aéroport international de Bole par le Premier ministre Abiy Ahmed, le président libérien effectue une visite qui reflète la volonté commune de renforcer les relations diplomatiques entre les deux pays.

L'Éthiopie et le Libéria entendent ainsi approfondir leur coopération dans des secteurs stratégiques, consolidant des liens historiques fondés sur une identité africaine partagée et un héritage commun de résistance et d'indépendance.

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