Afrique: L'Éthiopie et le Libéria consolident leur partenariat en matière de paix et de développement.

14 Avril 2026
Ethiopian News Agency (Addis Ababa)

Addis-Abeba — Le Premier ministre de l'Éthiopie, Abiy Ahmed, et le président du Libéria, Joseph Nyuma Boakai, ont tenu des échanges visant à réaffirmer leur volonté de renforcer les relations bilatérales, notamment dans les domaines du maintien de la paix et du développement.

Le premier ministre a qualifié cette rencontre de fructueuse, soulignant qu'elle constituait une opportunité majeure pour consolider et élargir le partenariat de longue date entre les deux pays.

Les discussions ont porté sur la coopération en matière de paix et de sécurité, ainsi que sur plusieurs secteurs stratégiques liés au développement.

La visite d'État du président Boakai a été marquée par une cérémonie officielle au Palais national, haut lieu symbolique, où il a été accueilli par le Premier ministre Abiy Ahmed.

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À l'issue de leurs entretiens, les deux dirigeants ont également supervisé la signature de plusieurs mémorandums d'entente, traduisant des avancées concrètes vers un renforcement de la coopération bilatérale.

Selon le Premier ministre, ces accords reflètent un engagement commun en faveur du partage d'expériences et de la collaboration.

Il a souligné la volonté de l'Éthiopie de mettre à profit son expérience en matière de transformation nationale, tout en s'inspirant des approches de ses partenaires.

« Ces accords constituent une base essentielle pour partager notre expérience de transformation rapide avec d'autres nations africaines, tout en intégrant les perspectives variées de nos partenaires afin de promouvoir des solutions durables, portées par les Africains, pour le développement du continent », a-t-il déclaré.

Lire l'article original sur ENA.

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