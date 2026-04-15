Afrique Centrale: Reprise des négociations AFC/M23-Gouvernement congolais à Genève

Les négociations entre le gouvernement congolais et la rébellion de l'AFC/M23 ont repris ce lundi 14 avril à Genève, en Suisse.

Il s'agit du neuvième round de discussions entre les deux parties, après plusieurs semaines d'interruption.

Selon plusieurs sources, la délégation de l'AFC/M23, composée de plusieurs de ses hauts cadres, est conduite par René Abandi, négociateur principal et secrétaire permanent de la rébellion.

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Du côté du gouvernement congolais, la délégation est dirigée par Sumbu Sita Mambu, haut représentant du chef de l'État.

Les États-Unis prennent part aux discussions en tant que facilitateurs, tandis que la MONUSCO participe à cette nouvelle phase des pourparlers en qualité d'observateur, précisent des sources proches du dossier.

La reprise de ces négociations intervient après la signature, le 14 octobre 2025 à Doha (Qatar), d'un mécanisme conjoint entre l'AFC/M23 et le gouvernement congolais, destiné à vérifier le respect du cessez-le-feu.

Ce mécanisme vise à faire taire les armes et à ouvrir la voie à des discussions sur les causes profondes du conflit dans l'Est de la République démocratique du Congo.

Cependant, sur le terrain, des combats se poursuivent dans certaines zones du Nord-Kivu et du Sud-Kivu, aggravant les déplacements des populations et leurs souffrances humanitaires.

Plusieurs sources estiment que cette phase de discussions devrait permettre d'avancer sur des questions de fond liées au conflit opposant le gouvernement congolais à l'AFC/M23.