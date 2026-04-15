Ethiopie: Le Premier ministre Abiy s'est entretenu avec le ministre portugais des Affaires étrangères.

Addis-Abeba — Le Premier ministre éthiopien, Abiy Ahmed, a tenu ce jour des échanges diplomatiques avec le ministre portugais des Affaires étrangères, Paulo Rangel, illustrant une volonté commune de consolider les relations entre les deux pays.

Les discussions ont porté sur le renforcement des liens bilatéraux ainsi que sur l'identification de nouvelles opportunités de coopération dans des secteurs stratégiques.

Dans son compte rendu officiel, le chef du gouvernement a souligné avoir abordé les moyens d'intensifier les relations entre l'Éthiopie et le Portugal, tout en élargissant leur collaboration dans des domaines prioritaires.

« J'ai rencontré aujourd'hui le ministre portugais des Affaires étrangères, Paulo Rangel, afin d'examiner les perspectives de renforcement des relations bilatérales et d'élargissement de la coopération dans des secteurs clés », a déclaré le Premier ministre.