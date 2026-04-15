Gabon: Le pays, présent aux Réunions de printemps du Groupe de la Banque mondiale à Washington

Dans le cadre de sa participation aux Réunions de printemps du Groupe de la Banque mondiale, qui se tiennent du 13 au 18 avril 2026 à Washington, la délégation de la République gabonaise a pris part, ce lundi 13 avril 2026, à une séance de travail avec M. Harold Tavares, Administrateur représentant le Groupe Afrique II.

Agissant en sa qualité de Gouverneur de la Banque mondiale pour le Gabon, Louise Pierrette Mvono, Ministre de la Planification et de la Prospective, accompagnée de Maurice Ntossui Allogo, Ministre des Eaux et Forêts, de l'Environnement, du Climat, chargé du Conflit Homme-Faune, ainsi que de Marcelle Ibinga épouse Itsitsa, Ministre du Tourisme durable et de l'Artisanat, a présenté la vision du Gabon en vue du renforcement du partenariat bilatéral avec le Groupe de la Banque mondiale.

À cette occasion, Madame le Gouverneur a mis un accent particulier sur la nécessité d'améliorer l'efficacité des interventions et de renforcer l'alignement des appuis sur les priorités nationales de développement.

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Cette première réunion a également permis de préparer les différentes séquences des réunions statutaires, dans un contexte marqué par la présidence assurée par le Gabon du Groupe Afrique II, qui regroupe 23 pays africains. Les échanges ont notamment porté sur l'organisation de la réunion du Bureau, du Comité de développement, ainsi que sur la rencontre du Groupe consultatif africain avec le Président du Groupe de la Banque mondiale.

La délégation gabonaise a, enfin, réaffirmé son engagement à oeuvrer au renforcement de la coopération avec le Groupe de la Banque mondiale, en vue de soutenir la mise en oeuvre des politiques publiques et de promouvoir une croissance durable et inclusive.