Afrique: L'Éthiopie renforce l'inclusion économique des femmes grâce au numérique.

Addis-Abeba — L'Éthiopie enregistre des avancées notables dans la réduction des obstacles qui entravent l'accès des femmes aux marchés et aux services financiers, portée notamment par le développement de l'économie numérique, a déclaré Hikma Keyeradin, ministre d'État chargée des Femmes et des Affaires sociales.

S'exprimant à l'ouverture de la 15e réunion du Comité technique du COMESA sur le genre et les affaires féminines, elle a souligné que le développement inclusif ne saurait être atteint sans une participation pleine et entière des femmes.

La responsable a indiqué que la stratégie nationale est alignée sur les cadres régionaux, tout en précisant qu'une révision de la politique nationale d'égalité des sexes est en cours afin de consolider les bases juridiques et institutionnelles.

Insistant sur les exigences d'innovation du XXIe siècle, elle a mis en avant le rôle clé de l'initiative Éthiopie numérique 2030, affirmant que la technologie constitue un puissant levier d'égalité.

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La numérisation de l'économie permet ainsi de lever les barrières historiques limitant l'accès des femmes aux opportunités économiques.

Dans cette dynamique, la carte d'identité numérique Fayda est présentée comme un pilier central, offrant une identité sécurisée et facilitant l'accès au crédit, à la propriété foncière et aux services publics, notamment pour les femmes et les jeunes jusque-là exclus du système formel.

Par ailleurs, la plateforme numérique Mesob transforme l'accès aux services administratifs en les rendant plus simples, transparents et accessibles à distance, ce qui bénéficie particulièrement aux femmes entrepreneures.

La ministre a également souligné l'importance des infrastructures physiques, notamment énergétiques.

L'engagement du pays en faveur de l'intégration électrique régionale vise à réduire les coûts de production et à soutenir les petites et moyennes entreprises, dont une grande partie est dirigée par des femmes et des jeunes.

Selon elle, une énergie fiable et abordable est essentielle pour soutenir l'émergence d'une nouvelle génération d'industries africaines portées par des femmes.

De son côté, Mohamed Kadah, secrétaire général adjoint du COMESA, a salué le leadership de l'Éthiopie dans la promotion de l'égalité des sexes et de l'autonomisation des femmes, tant au niveau national que régional.

Il a rappelé que l'égalité de genre et l'autonomisation économique des femmes constituent des leviers essentiels du développement durable et de l'intégration régionale, réaffirmant l'engagement du COMESA à soutenir des politiques et des cadres juridiques favorables à ces objectifs.