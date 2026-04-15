Sénégal: BRVM - Troisième journée de baisses consécutives des indices phares de la bourse ce mardi 14 avril 2026

Au terme de la séance de cotation de ce mardi 14 avril 2026, les indices phares de la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières (BRVM) ont enregistré leur troisième journée de baisses consécutives.

C'est ainsi que l'indice BRVM composite a baissé de 0,46% à 402,18 points contre 404,04 points la veille. Quant à l'indice BRVM 30, il est aussi en baisse de 0,70% à 188,93 points contre 190,27 points la veille. De son côté, l'indice BRVM Prestige a cédé 0,20% à 156,56 points contre 156,87 points précédemment. Quant à l'indice BRVM Principal, il a baissé de 0,62% à 281,78 points contre 283,53 points la veille.

L'indice BRVM Composite Total Return (Indice de rendement global du marché) enregistre une variation négative de 0,46% à 154,87 points contre 155,59 points la veille. Du côté des indices sectoriels, à part l'indice BRVM Consommation de base (plus 0,78% à 269,73 points), tous les autres indices sont en baisse avec des pics de -2,67% à 207,09 points pour l'indice BRVM -Industriels et -1,00% à 193,04 points pour l'indice BRVM Consommation Discrétionnaire.

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La valeur des transactions est passée de 7,914 milliards FCFA la veille à 3,279 milliards FCFA ce mardi 14 avril 2026. Concernant la capitalisation du marché des actions, elle a enregistré une baisse de 71,756 milliards, à 15 506,343 milliards FCFA contre 15 578,099 milliards FCFA le 13 avril 2026.

Celle du marché des obligations a enregistré une hausse de 665 millions FCFA, passant de 11 920,480 milliards FCFA la veille à 11 921,145 milliards FCFA ce 14 avril 2026.

Le Top 5 des plus fortes hausses de cours est occupée respectivement par les titres Solibra Côte d'Ivoire (plus 3,21% à 38 395 FCFA), Orange Côte d'Ivoire (plus 2,57% à 15 170 FCFA), BICICI Côte d'Ivoire (plus 2,27% à 23 010 FCFA), Tractafric Motors Côte d'Ivoire (plus 2,04% à 5 000 FCFA), Onatel Burkina Faso (plus 1,75% à 2 900 FCFA).

Le Flop 5 des plus fortes baisses de cours est occupé par les titres SAFCA Côte d'Ivoire (moins 7,44% à 6 845 FCFA), SETAO Côte d'Ivoire (moins 7,43% à 3 240 FCFA), ETI Togo (moins 5,88% à 32 FCFA), Sicable Côte d'Ivoire (moins 4,65% à 3 995 FCFA) et Vivo Energy Côte d'Ivoire (moins 4,65% 2 050 FCFA).