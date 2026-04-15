Congo-Kinshasa: A Demba, l'OR fixe au mois de mai la fin des travaux de construction du pont Katusenga

14 Avril 2026
Radio Okapi (Kinshasa)

L'Office des routes (OR) prévoit pour le mois de mai prochain la fin des travaux de construction du nouveau pont Katusenga, en territoire de Demba, dans la province du Kasaï Central.

Lors d'un entretien accordé ce mardi 14 avril à Radio Okapi, le directeur provincial de cette entreprise publique, John Badibanga, a appelé la population locale au calme, tout en se voulant rassurant quant à l'évolution de ce projet.

Il a précisé que l'ouvrage récemment emporté par les eaux de pluie était en réalité une passerelle provisoire, installée pour permettre la circulation des personnes durant les travaux de construction du nouveau pont.

Cependant, John Badibanga assure que le chantier principal n'a pas été affecté. Les équipes de l'Office des routes restent à pied d'œuvre et les travaux du nouveau pont se poursuivent conformément au calendrier établi.

« La pluie est tombée pendant plusieurs jours et a emporté les remblais de part et d'autre de la passerelle provisoire. Mais les travaux proprement dits sur le nouveau pont se poursuivent normalement. Nous sommes en train de travailler », a-t-il expliqué.

Par ailleurs, des dispositions sont en cours afin de rétablir rapidement la passerelle provisoire, dans le but de permettre à nouveau la circulation des personnes et de leurs biens.

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