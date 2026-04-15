Soudan: Le pays participe à la session de la Commission de population de l'ONU

Le Soudan a participé aux travaux de la 59e session de la Commission de la population et du développement du Conseil économique et social des Nations Unies, qui s'est tenue au siège des Nations Unies à New York du 13 au 17 avril 2026, sous le thème : « La population, la technologie et la recherche dans le contexte du développement durable ».

La délégation du Soudan est présidée par la secrétaire générale par intérim du Conseil national de la population, Dr. Bouthaina Hussein Mohamed Adam, en présence de l'ambassadeur Hamid Al-Juzouli Khalid, directeur du département des organisations au ministère des Affaires étrangères, et du Dr. Habib Mohamed Habib, directeur des politiques, des programmes et de la planification au Conseil national de la population.

Le communique du Soudan devant l'assemblée, a affirmé que le pays connaît une transformation démographique représentant dans l'augmentation du taux de jeunes, ce qui nécessite l'adoption de politiques fondées sur les données et la technologie pour maximiser le rendement démographique et soutenir les objectifs de développement durable.

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Le communiqué a également passé en revue les défis résultant des conflits, tels que le chômage, le déplacement, et l'immigration, soulignant les efforts du gouvernement en matière de transition numérique, notamment l'enregistrement électronique des réfugiés via les ambassades et les applications mobiles.

Le Soudan a appelé à renforcer les partenariats avec les organisations internationales dans les domaines des données, de la gestion de l'immigration et de la protection des réfugiés.