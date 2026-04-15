Congo-Kinshasa: L'insalubrité des abattoirs de Bunia expose les riverains à des risques sanitaires

Vivre à proximité des abattoirs devient une source d'inquiétude pour de nombreux habitants de Bunia (Ituri). Entre déchets à ciel ouvert, odeurs nauséabondes et eaux usées mal évacuées, les riverains dénoncent une situation qui menace leur santé.

Selon les sources locales contactées lundi 13 avril par Radio Okapi, à quelques mètres des lieux d'abattage, des amas de déchets organiques stagnent dans la boue. Il s'agit notamment du sang, des peaux et des restes d'animaux. Ces déchets dégagent de fortes odeurs qui envahissent les habitations environnantes.

Le mini-abattoir du centre-ville pointé du doigt

Les habitants vivant à proximité de cet abattoir évoquent des nuisances quotidiennes et des conséquences sur leur bien-être. Pour eux, l'insalubrité des lieux constitue un véritable danger sanitaire.

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L'une des riverains explique que cette situation devient insupportable et demande l'implication rapide du Gouvernement.

« Ici à l'abattoir, il n'y a pas moyen. Il y a tellement de l'odeur des déchets des sangs et de la peau des bêtes abattues, pas moyen de rester alaise. Nous voulons que l'Etat intervienne. Vraiment, ces ordures nous donnent de la nausée, parfois de la grippe. Et nous voulons qu'on aménage cet endroit que ça soit propre ».

De leur côté, certains responsables d'abattoirs reconnaissent les mauvaises conditions d'hygiène, mais ils estiment que l'assainissement relève des autorités urbaines. Ils renseignent s'acquitter régulièrement de taxes censées financer ce type d'infrastructures.

Responsabilités du Gouvernement

Par ailleurs, des sources proches de la mairie indiquent que le maire de Bunia reconnaît la gravité de la situation et redoute également ses conséquences sur la santé publique.

Des travaux ont ainsi été lancés pour améliorer la gestion des déchets, notamment à travers la construction de canalisations destinées à évacuer les eaux usées.

« Ici, il'y avait déjà beaucoup des déchets. C'est pourquoi le maire de la ville nous a envoyés de venir construire ici des voies de sortie pour les eaux usées et déchets dans une canalisation pour que ça descend dans un terrassé », a témoigné un maçon qui est en train de travailler sur des voies de canalisation des déchets au mini abattoir urbain de Bunia.

A ce jour, la ville de de Bunia possède trois sites officiels d'abattage :

l'abattoir industriel de l'OPASS

le mini-abattoir du centre-ville

l'abattoir de Tembo au quartier Rwankole.