Congo-Kinshasa: L'ASBL Dignité Humaine se mobilise contre la corruption à travers la campagne « Tofongola Miso »

L'ASBL Dignité Humaine a organisé, samedi 11 avril à Kinshasa, une caravane motorisée de sensibilisation contre la corruption, dans le cadre de la campagne « Tofongola Miso ».

Avec l'appui technique et financier de la GIZ / Coopération allemande, cette initiative visait non seulement à mobiliser la population, mais aussi à éveiller les consciences face à ce fléau qui gangrène la société.

Tout au long de la caravane, divers messages ont été diffusés pour dénoncer les méfaits de la corruption et encourager un changement de comportements, aussi bien chez les dirigeants que chez les citoyens.

« Dans une lutte pareille, il est difficile d'être satisfait, car notre véritable satisfaction serait d'atteindre l'objectif que nous nous sommes fixé, à savoir voir la RDC être retirée de la liste grise des pays touchés par la corruption. Cette lutte concerne aussi bien les dirigeants que les dirigés. Ce qui nous réjouit aujourd'hui, c'est l'engouement autour de ce projet, ainsi que l'implication d'acteurs étatiques et non étatiques », a souligné la coordonnatrice de l'ASBL Dignité Humaine, Élodie Tamunzinga.

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Pour sa part, Prospère Tunda a indiqué que cette campagne sera étendue dans plusieurs autres provinces de la RDC.

Une ambiance particulière a régné dans les quatre districts de Kinshasa à l'occasion de cette caravane motorisée de sensibilisation. Elle a sillonné plusieurs grandes artères de la capitale, notamment Kimbanseke, Ngaba, Kalamu, Ngaliema et Limete, en passant par le rond-point Victoire et l'Huilerie, avec des arrêts à Delvaux et à l'UPN, avant de chuter à la Gare centrale.

L'ASBL Dignité Humaine bénéficie également de l'appui de l'Agence de Prévention et de Lutte contre la Corruption (APLC) ainsi que du Réseau des parlementaires africains pour la lutte contre la corruption (APNAC).