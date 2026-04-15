Congo-Kinshasa: LINAFOOT - Céleste FC qualifié pour les Play-offs après sa victoire face au FC Les Aigles du Congo (2-1)

Céleste FC a composté son ticket pour la phase des Play-offs après sa victoire face au FC Les Aigles du Congo sur le score de deux buts à un, mardi 14 avril, au stade Tata Raphaël de Kinshasa.

Cette rencontre comptait pour la 26e et dernière journée de la phase classique du championnat national de football de la RDC (LINAFOOT).

Après une première mi-temps conclue sur un score nul et vierge (0-0), le FC Les Aigles du Congo a ouvert le score par Jonathan Ikangalombo à la 63e minute.

Motivés par l'envie de marquer l'histoire, les Chérubins ont rapidement réagi.

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Junior Mweba a remis les deux équipes à égalité à la 70e minute, avant que Narcisse Mafuku Bashale ne donne l'avantage à Céleste trois minutes plus tard (73e).

Auteur de ce but décisif, Bashale inscrit ainsi son 10e but de la saison en championnat national.

Grâce à ce succès, Céleste FC se hisse à la troisième place du classement provisoire avec 46 points en 26 matchs.

Malgré cette défaite, le FC Les Aigles du Congo conserve la première place avec 49 points en autant de rencontres.

Avant ce choc, OC Bukavu Dawa et New Jak FC se sont neutralisés sur le score de 1 but partout.

Wawa avait ouvert la marque pour Bukavu Dawa à la 7e minute, avant l'égalisation de Konongo sur penalty à la 83e minute pour New Jak.

Au terme de la saison régulière, Bukavu Dawa termine avec 17 points, occupant la 12e place, première position relégable.

New Jak FC, de son côté, achève le championnat à la 9e place avec 28 points en 25 matchs.