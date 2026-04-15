Afrique: Au moins 6 routes de desserte agricole impraticables sur dans le secteur Ruwenzori

La société civile de Ruwenzori tire la sonnette d'alarme sur le délabrement avancé des routes de desserte agricole dans le secteur de Ruwenzori (Beni).

Selon cette structure citoyenne, au moins six axes routiers se dégradent à cause des pluies qui s'abattent dans cette région depuis plusieurs semaines.

Des travaux qui peinent à débuter

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Ricardo Rupande, président de la société civile du secteur de Ruwenzori, déplore la lenteur dans l'exécution des travaux lancés en janvier dernier par le gouvernement provincial. Il renseigne que plusieurs axes routiers de desserte agricole ne sont toujours pas réhabilités. Il s'agit notamment de :

Kilia-Ulebo-Alungupa

Nzenga-Loselosé

Nzenga-Lume-Rugeti.

« Il n'y a rien qui s'est fait parce qu'on a enlevé la responsabilité de la route au secteur ou même aux communes. Même les responsables de l'État sont en train de croiser les bras tout simplement parce que la responsabilité est restée au seul gouverneur », poursuit Ricardo Rupande.

Il rappelle que cette situation a un impact négatif dans les activités socio-économiques de cette région.

Appel à des actions concrètes et durables

Ricardo Rupande appelle le gouverneur de province à s'impliquer davantage pour trouver une solution durable. Il suggère également au gouverneur de choisir une personne qui pourra évaluer l'avancement des travaux sur terrain.

Toutes les tentatives de Radio Okapi pour obtenir la réaction du conseiller provincial du gouverneur en charge des infrastructures et travaux publics sont restées vaines.