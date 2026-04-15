Ile Maurice: Le ministre Patrick Assirvaden en mission à Rodrigues

14 Avril 2026
L'Express (Port Louis)
Par Mahen Chitamun

Le ministre de l'Énergie et des Services publics, Patrick Assirvaden, est en mission à Rodrigues du 14 au 16 avril. Cette visite officielle est centrée sur les enjeux énergétiques et hydriques de l'île et vise à renforcer la coopération locale, évaluer les infrastructures existantes et promouvoir des solutions durables en accord avec le programme gouvernemental 2025-2029.

Ce mercredi 15 avril, une première réunion aura lieu avec le chef- commissaire, Franceau Grandcourt. L'échange portera sur les défis énergétiques spécifiques à Rodrigues, avec un accent particulier sur le développement des énergies renouvelables. Dans l'après midi, le ministre rencontrera le chef-commissaire adjoint, Johnson Roussety, pour discuter de l'approvisionnement en eau et des projets de dessalement.

Une visite du complexe de dessalement de Pointe Coton est prévue pour un briefing technique sur sa capacité actuelle, son mode de fonctionnement et les possibilités d'intégration d'un volet solaire afin de diminuer la consommation d'énergie fossile liée au dessalement. Le 16 avril, Patrick Assirvaden tiendra une réunion avec le Central Electricity Board (CEB) de Rodrigues.

Lire l'article original sur L'Express.

Tagged:
Copyright © 2026 L'Express. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.