Afrique: Revue de presse de l'Afrique francophone du 15 avril 2026

revue de presse

Nigeria : Baisse des droits de douane pour freiner la hausse des prix

Le Nigeria a annoncé une réduction des droits de douane sur plusieurs produits à partir du 1er juillet, dans le but de soulager le coût de la vie et de soutenir l’activité économique.

Parmi les produits concernés figurent le riz, le sucre, l’huile de palme, les véhicules particuliers ainsi que certains matériaux de construction. Les autorités précisent que les taxes sur les voitures seront abaissées à 40 %, celles sur le riz en vrac à 47,5 %, tandis que le sucre brut verra ses droits compris entre 55 % et 57,5 %. Les importations d’huile de palme seront désormais taxées à 28,75 %.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

En parallèle, certains équipements seront totalement exonérés, notamment les véhicules électriques, les bus de transport public et les machines industrielles, afin d’encourager les investissements et la modernisation du secteur productif. (Source Africanews)

Promulgation de la révision constitutionnelle au Cameroun : Un vice-président pour préparer l’après-Biya

Le président Paul Biya a promulgué le 14 avril 2026 la loi instituant un poste de vice-président de la République, nommé et révocable par le chef de l’État. Cette réforme majeure, la plus significative depuis 2008, réorganise le mécanisme de succession au sommet du pouvoir et ouvre un jeu d’influence autour du nom du futur numéro deux.

La grande singularité de cette réforme réside dans le mode de désignation et l’étendue des pouvoirs du futur numéro deux. Contrairement aux modèles américain ou nigérian, où le vice-président est élu sur un « ticket » avec le président, le vice-président camerounais sera directement nommé, et révocable, par le chef de l’État. (Source Afrik.com)

L’Afrique se serre les coudes face aux défis climatiques

La 18ème réunion bilan du Programme régional de production intégrée du coton en Afrique (PR-PICA) a débuté mardi à Lomé réunissant pour quatre jours les acteurs de huit pays membres : Bénin, Burkina Faso, Cameroun, Côte d'Ivoire, Mali, Sénégal, Tchad et Togo.

Derrière les discours d'ouverture, une réalité préoccupante s'impose. Le changement climatique frappe de plein fouet la production cotonnière : décalage des saisons des pluies, perturbation des calendriers de semis, recrudescence des ravageurs et dégradation de la fertilité des sols. Autant de maux qui érodent les rendements et, avec eux, les revenus de millions de producteurs africains. (Source Togonews)

Soudan : À l'aube de la quatrième année de guerre, l'ONU alerte sur une « crise abandonnée »

Alors que la guerre au Soudan entre dans sa quatrième année, des civils continuent d'être tués, déplacés et soumis à des violences sexuelles généralisées, a averti lundi la principale responsable humanitaire de l'ONU dans le pays, appelant à une action urgente pour mettre fin aux combats et protéger les populations.

Denise Brown a décrit une crise marquée par un cycle d'abus et de souffrances.

« Nous sommes vraiment dans un cycle qui se répète au Soudan -- violences sexuelles, déplacements, morts : tout se répète », a déclaré la Coordonnatrice humanitaire des Nations Unies au Soudan, en visioconférence depuis Khartoum, lors d'un point de presse au siège de l'ONU à New York. (Source UN News)

Magic System, 30 ans d’histoire : Une tournée anniversaire avec près de 20 dates en France

Le groupe ivoirien Magic System s’apprête à célébrer cet anniversaire symbolique avec une tournée exceptionnelle qui s’annonce déjà comme l’un des événements majeurs de l’année 2027.

Depuis les rues d’Abidjan jusqu’aux plus grandes scènes internationales, Magic System a construit bien plus qu’un succès : un lien. Un lien intime avec le public, porté par une signature sonore reconnaissable entre toutes, entre zouglou, rythmes urbains et refrains fédérateurs. Des titres comme Premier Gaou ou Magic in the Air ont dépassé le simple cadre musical pour devenir de véritables marqueurs culturels. (Source Africa Radio)

Génocide rwandais : La justice française relance le dossier Kayumba

Le renvoi ce 15 avril devant les assises spéciales de Cyprien Kayumba par la justice française marque une nouvelle étape dans la judiciarisation internationale du génocide des Tutsi au Rwanda.

Trente ans après les faits, le dossier illustre à la fois la lenteur, la complexité et la portée géopolitique des poursuites engagées en Europe contre les présumés responsables de crimes contre l’humanité.

Ancien lieutenant-colonel et responsable des finances au ministère de la Défense rwandais en 1994, Cyprien Kayumba est accusé d’avoir facilité l’acquisition d’armes ayant servi aux massacres qui ont coûté la vie à environ 800 000 personnes selon l’Organisation des Nations unies. (Source Les Dépêches de Brazzaville)

Uranium : Après le Niger, Orano se tourne vers le Botswana et la Namibie pour approvisionner la France

La France a définitivement perdu son accès à l’uranium nigérien. En nationalisant la filiale locale d’Orano en juin 2025, Niamey a acté la rupture avec l’ex-puissance coloniale. Moins d’un an après ce coup de force, le groupe public français ne reste pas les bras croisés. Il vise désormais le Botswana, la Namibie et d’autres pays d’Afrique australe pour sécuriser l’approvisionnement de son parc nucléaire, qui fournit encore près de 70 % de son électricité.

Orano a déjà obtenu des permis d’exploration au Botswana, où les réserves sont estimées à 800 000 tonnes. La visite récente du président botswanais Duma Boko à Emmanuel Macron a confirmé l’intérêt réciproque. Pourtant, aucune production immédiate n’est à attendre.

Même si des projets comme Letlhakane (porté par l’australien Lotus Resources) promettent 3 millions de livres par an, il faudra des années, voire des décennies, avant qu’une mine botswanaise compense la perte de Somaïr. (Source Africapresse)

Sénégal-FMI : Vers un accord sur la dette et la croissance à Washington

Le Sénégal et le Fonds monétaire international (FMI) tentent de rapprocher leurs positions sur la stratégie économique nationale. En marge des réunions de printemps à Washington, ce mardi 14 avril 2026, la Directrice générale du FMI, Kristalina Georgieva, a reçu les ministres sénégalais Cheikh Diba (Finances) et Abdourahmane Sarr (Économie) pour une séance de travail jugée « productive » sur la gestion de la dette et les réformes budgétaires.

L'enjeu central de ces discussions porte sur le cadrage macroéconomique du futur programme de financement pour la période 2026-2028. Un différend persiste sur les projections de croissance : les autorités sénégalaises jugent les prévisions du FMI trop pessimistes, tandis que l’institution qualifie d'optimistes les chiffres de l'État. De cette convergence dépendra le volume de ressources que le Sénégal devra mobiliser sur les marchés financiers pour boucler son budget. (Source PressAfrik)

Gabon : Suspension des élections sportives, l’État lance une opération vérité dans les fédérations

Le gouvernement a décidé de suspendre les processus électoraux au sein du Comité national olympique et de certaines fédérations, dont la FEGAFOOT. En toile de fond, une volonté affichée d’assainir un secteur miné par des irrégularités administratives et un déficit de crédibilité.

Réuni en Conseil interministériel ce 14 avril, l’exécutif a pris une décision lourde de conséquences pour le sport national : mettre un coup d’arrêt aux élections au sein du Comité national olympique gabonais et de la Fédération gabonaise de football. Une mesure qui traduit un changement de cap dans la gouvernance du sport au Gabon. Selon les autorités, cette suspension s’impose face à une réalité préoccupante : de nombreuses structures sportives évolueraient en marge des exigences légales, fragilisant l’ensemble de l’architecture institutionnelle du secteur. (Source GabonMediaTime)

Le président Ghazouani en visite en France la première pour un chef d’état mauritanien depuis 6 décennies

La présidence de la République mauritanienne a déclaré que la visite d’État effectuée par le président Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani en France, à l’invitation de son homologue français Emmanuel Macron, constituait une avancée majeure reflétant un regain d’élan diplomatique et ouvrant de nouvelles perspectives pour le renforcement de la coopération entre les deux pays.

La présidence a ajouté, dans un communiqué, que Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani était arrivé à l’aéroport d’Orly à Paris, au début d’une visite, la première du genre pour un président mauritanien en France depuis plus de six décennies.

Elle a indiqué que cette visite s’inscrivait dans le cadre du renforcement des relations bilatérales et de l’élargissement des domaines de partenariat, sans fournir de détails supplémentaires sur l’ordre du jour. (Source Saharamedias)