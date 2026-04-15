Ile Maurice: Affaire Pack & Blister - Zouberr Joomaye a été entendu «under warning»

L'enquête de la Financial Crimes Commission (FCC) dans le dossier des respirateurs Pack & Blister a franchi une nouvelle étape avec l'audition, cette semaine, de l'ancien conseiller au bureau du Premier ministre de Pravind Jugnauth, le Dr Zouberr Joomaye. Le lundi 13 avril, il a été entendu pendant plusieurs heures «under warning».

Dans le contexte de la pandémie de Covid-19, l'État avait eu recours à des procédures d'urgence pour l'acquisition de matériel médical, notamment des respirateurs destinés aux unités de soins intensifs.

Le contrat Pack & Blister a été exécuté via la State Trading Corporation (STC), dans un cadre de passation accélérée, suscitant par la suite des interrogations sur la conformité des équipements livrés et leur adéquation aux spécifications médicales.

Au coeur du processus figure le Bid Evaluation Committee, présidé par des experts médicaux, dont le Dr Domah, chargé d'évaluer les caractéristiques techniques des respirateurs proposés en situation d'urgence.

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Selon les éléments disponibles, ce comité aurait formulé des recommandations basées sur des critères cliniques stricts, mais des divergences auraient ensuite été relevées entre les modèles validés et certains appareils effectivement livrés.

Le Dr Joomaye, de son côté, est interrogé sur son rôle de coordination au sein du dispositif gouvernemental, notamment dans la transmission d'informations entre les parties prenantes, les autorités sanitaires et les instances décisionnelles.

Les enquêteurs cherchent à établir si les validations successives ont respecté les procédures de contrôle interne et si les échanges électroniques peuvent éclairer la chaîne de décision. Du côté de la FCC, l'on estime que certaines de ces procédures auraient été contournées.

Plusieurs sources indiquent que l'enquête de la FCC s'inscrit dans un examen plus large de la gestion des achats publics effectués durant la crise sanitaire, où la rapidité des procédures a parfois été mis à l'épreuve les exigences de traçabilité et de conformité.

À l'issue de son audition, le Dr Joomaye a été autorisé à repartir librement, mais devrait être convoqué à nouveau, dans le cadre de la poursuite des investigations.

L'affaire reste ouverte, les enquêteurs poursuivant l'analyse des documents contractuels, des validations médicales et des flux financiers liés à l'acquisition des ventilateurs, afin de déterminer les responsabilités éventuelles dans la chaîne de décision administrative et politique.

Les auditions se poursuivront dans les prochaines semaines au Réduit Triangle.