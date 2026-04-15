Tunisie: France - Deux Tunisiens tués par balles en moins de 48 heures

Deux ressortissants tunisiens ont été tués en France dans des circonstances violentes lors de deux incidents séparés survenus entre le 12 et le 13 avril, selon des informations médiatiques et des témoignages recueillis auprès de sources proches des faits. Les enquêtes sont en cours afin de déterminer les circonstances et les motivations des attaques.

Le premier drame s'est produit dans la nuit du 11 au 12 avril à Grenoble, où un jeune Tunisien a été mortellement touché par plusieurs tirs d'arme à feu alors qu'il quittait son travail en tant qu'agent de sécurité dans un établissement nocturne. Selon les premières informations relayées, la victime aurait été atteinte par plusieurs balles de calibre 9 mm et est décédée sur place. Une jeune femme a également été blessée par une balle perdue lors de l'attaque.

Toujours selon les mêmes sources, la victime était père de trois enfants et ne présentait, à ce stade de l'enquête, aucun antécédent ni lien connu avec des différends particuliers. Par ailleurs, un second ressortissant tunisien, un entrepreneur dans le secteur du bâtiment, a été tué en Corse dans des circonstances similaires. Les autorités locales n'ont pas encore communiqué sur les motivations de ce second acte criminel. Les enquêtes policières se poursuivent dans les deux affaires afin d'identifier les auteurs et de clarifier les circonstances exactes de ces deux homicides.