Tunisie: Au pays, des pièces anciennes vendues à prix d'or - Escroquerie ou buzz ?

La circulation de vidéos sur les réseaux sociaux montrant la vente de pièces de monnaie anciennes à des prix jugés élevés suscite une vive polémique en Tunisie. Les pièces concernées incluent notamment d'anciennes coupures de "10 millimes" et de "5 millimes" (dourou).

Face à ce phénomène, l'expert bancaire Moez Bayoudh a mis en garde contre de possibles pratiques frauduleuses, estimant qu'il pourrait s'agir soit d'opérations d'escroquerie, soit de tentatives visant à générer du "buzz" sur des plateformes comme TikTok, Instagram et Facebook, dans le but d'accroître artificiellement l'audience des comptes concernés.

Intervenant ce mardi 14 avril 2026 sur Jawhara FM, il a rappelé que les collectionneurs de monnaies anciennes peuvent, dans certains cas, se procurer des pièces directement auprès de la Banque centrale de Tunisie (BCT), sans passer par des intermédiaires sur les réseaux sociaux. Il a ainsi appelé les citoyens à la prudence et à la vigilance, les exhortant à ne pas céder à ce type d'annonces susceptibles de dissimuler des pratiques trompeuses.