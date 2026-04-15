Tunisie: Le pays confirme son leadership dans l'huile d'olive et les dattes biologiques

La Tunisie confirme son positionnement parmi les principaux exportateurs mondiaux de produits biologiques, notamment l'huile d'olive et les dattes, a indiqué Lamia Oueslati, représentante de l'organisation du Salon de l'agriculture biologique et des industries alimentaires.

Elle s'exprimait ce mardi 14 avril 2026 à l'occasion de la présentation de la 16e édition du Salon international de l'agriculture biologique, prévue du 16 au 18 avril au siège de l'Union tunisienne de l'industrie, du commerce et de l'artisanat (UTICA), en collaboration avec la Direction générale de l'agriculture biologique relevant du ministère de l'Agriculture.

L'événement sera ouvert aux professionnels ainsi qu'au grand public, avec la participation de représentants de 20 gouvernorats. Plusieurs produits biologiques seront exposés, notamment l'huile d'olive, les dattes, les pistaches et la fleur d'oranger, entre autres productions locales.

En parallèle de l'exposition, le salon proposera un programme scientifique comprenant des conférences spécialisées, ainsi que des ateliers de sensibilisation destinés aux enfants afin de promouvoir la consommation de produits biologiques, en raison de leurs bénéfices pour la santé. Des compétitions viendront également animer cette édition.