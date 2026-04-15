Tunisie: Espagne - Un dialogue renforcé autour de l'investissement et du développement

M. Mohamed Ben Ayed, Secrétaire d'État auprès du Ministre des Affaires Etrangères, de la Migration et des Tunisiens à l'Etranger, a reçu aujourd'hui, 14 avril 2026, au siège du Ministère, M. Isidro Antonio González Afonso, Ambassadeur du Royaume d'Espagne en Tunisie, dans le cadre d'une visite de courtoisie.

À cette occasion, le Secrétaire d'État a salué la profondeur des relations d'amitié et de coopération entre la Tunisie et l'Espagne, ainsi que le riche héritage commun qui unit les deux pays, fondé sur des liens humains, culturels et économiques profondément enracinés, ainsi qu'un espace géographique partagé au sein du bassin méditerranéen. Il a également exprimé son appréciation pour les positions espagnoles soutenant une paix juste et globale au Moyen-Orient, notamment le soutien distingué du Royaume d'Espagne à la juste cause palestinienne.

Il a par ailleurs souligné l'importance de travailler conjointement à la reprise du rythme des visites de haut niveau entre les deux pays et à une bonne préparation des prochaines échéances bilatérales, exprimant dans ce cadre son souhait de renforcer davantage les relations de coopération et de partenariat existantes dans divers domaines, au service des intérêts des deux peuples amis.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

De son côté, l'Ambassadeur espagnol a réaffirmé la volonté de son pays de poursuivre le soutien aux relations de coopération et de partenariat avec la Tunisie, et d'oeuvrer à l'élévation du niveau de la coopération bilatérale dans les domaines d'intérêt commun, notamment en matière d'investissement dans les secteurs touristique et environnemental.

Il a également mis en avant l'engagement de son pays à diversifier les projets de coopération financés par l'Agence Espagnole de Coopération Internationale pour le Développement (AECID), dans le cadre de la coopération au développement.

La rencontre a par ailleurs constitué une occasion de passer en revue les différents aspects de la coopération existante entre les deux pays amis dans les domaines d'intérêt commun, notamment économiques, commerciaux, techniques, scientifiques, culturels et touristiques, tout en soulignant la nécessité de poursuivre le renforcement de ce partenariat vers des horizons plus larges, de manière à soutenir les efforts de développement commun, en particulier dans la perspective de la célébration du 70e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre les deux pays en 2027.