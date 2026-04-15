Tunisie: Royaume-Uni - Vers un renforcement du partenariat bilatéral

M. Mohamed Ben Ayed, Secrétaire d'État auprès du Ministre des Affaires Étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l'Étranger, a reçu ce matin, mardi 14 avril 2026, au siège du ministère, M. Roderick Drummond, Ambassadeur du Royaume-Uni en Tunisie.

Lors de cet entretien, le Secrétaire d'État a souligné la solidité des relations d'amitié unissant la Tunisie et le Royaume-Uni. Il a insisté sur l'importance que notre pays accorde au développement de la coopération avec ce partenaire privilégié, mettant l'accent sur la nécessité d'une bonne préparation des prochaines échéances bilatérales afin de garantir des résultats satisfaisants sur la voie du renforcement du partenariat tuniso-britannique dans divers domaines d'intérêt commun, notamment le commerce, l'investissement, les énergies renouvelables, l'éducation, l'enseignement supérieur et la recherche scientifique.

De son côté, l'Ambassadeur britannique a exprimé la satisfaction de son pays quant au niveau des relations d'amitié et de coopération avec la Tunisie, affirmant sa détermination à déployer tous les efforts nécessaires pour réunir les conditions de succès des prochains rendez-vous bilatéraux importants.

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La rencontre a également été l'occasion d'échanger les points de vue sur la crise actuelle au Moyen-Orient. Le Secrétaire d'État a insisté sur l'impératif de conjuguer les efforts internationaux pour désamorcer la crise, réduire les tensions et privilégier le dialogue afin de mettre la région et le monde à l'abri des risques d'escalade et de ses conséquences désastreuses sur la paix, la sécurité et l'économie internationales.