Tunisie: Une volonté commune de traduire le rapprochement politique en projets concrets

14 Avril 2026
La Presse (Tunis)
Par R. I

Une réunion de travail tuniso-algérienne s'est tenue mardi 14 avril 2026 au Palais du Bardo, réunissant des députés tunisiens, membres du Parlement panafricain et du groupe d'amitié tuniso-algérien, ainsi qu'une délégation parlementaire algérienne, dans le but de renforcer la coopération bilatérale et d'intensifier la concertation sur les échéances continentales à venir.

La délégation algérienne comprenait M. Sekras Mohamed, membre de l'Assemblée populaire nationale, ainsi que MM. Fateh Boutbig et Mohamed Amroun, membres du Conseil de la nation.

Au coeur des échanges : la consolidation des relations parlementaires entre les deux pays et la volonté commune de leur donner une dimension plus opérationnelle. Les représentants tunisiens ont souligné la profondeur des liens historiques et fraternels unissant Tunis et Alger, mettant en avant une convergence de vues sur plusieurs dossiers d'intérêt commun. Selon eux, cette proximité constitue un levier essentiel pour développer une coopération parlementaire plus efficace.

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Les députés tunisiens ont, dans ce cadre, appelé à traduire le rapprochement politique en projets concrets au bénéfice des deux peuples. Parmi les pistes évoquées figurent la mise en place d'une zone de libre-échange, le renforcement des initiatives conjointes, notamment dans les domaines de la jeunesse et du sport, ainsi que la création de mécanismes de coopération plus structurés et durables. Ils ont également proposé l'instauration d'une commission parlementaire supérieure conjointe chargée du suivi des dossiers stratégiques, tout en insistant sur la nécessité de maintenir un niveau élevé de concertation et de coordination bilatérales.

De leur côté, les membres de la délégation algérienne ont exprimé leur satisfaction quant à la qualité de l'accueil qui leur a été réservé, tout en réaffirmant la solidité des relations fraternelles entre les deux pays, fondées sur une histoire commune et des liens étroits entre les deux peuples.

Intervenant lors de cette rencontre, M. Fateh Boutbig a mis l'accent sur l'importance d'une approche participative fondée sur le renforcement du travail collectif au sein des institutions parlementaires régionales et internationales, ainsi que sur la nécessité d'harmoniser et de dynamiser les positions communes.

À l'issue de la réunion, les deux parties ont souligné le rôle central du groupe d'amitié parlementaire, considéré comme un cadre opérationnel pour intensifier la coordination et traiter les préoccupations communes. Elles ont réaffirmé leur engagement à poursuivre les efforts en vue de renforcer la coopération bilatérale et de servir les intérêts des deux pays.

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