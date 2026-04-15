Tunisie: TAYP/Retraite 2026 - Le mentorat intergénérationnel pour une connexion optimale des talents

Les Tunisian American Young Professionals (Tayp) organiseront leur retraite nationale annuelle du 24 au 26 avril 2026 au « Turf Valley Resort » à Ellicott City, Maryland, avec la participation de professionnels, entrepreneurs, étudiants et leaders communautaires tuniso-américains venus des Etats-Unis, du Canada et de Tunisie, selon un communiqué de l'organisation.

Au programme des conférences, cinq sessions interactives et des opportunités de réseautage dans des secteurs, tels que la technologie, la santé, la finance et l'entrepreneuriat. Les participants représentent des institutions et entreprises de premier plan, notamment le FMI, la Banque mondiale, Microsoft, Amazon..., précise la même source.

Parmi les intervenants figurent des personnalités tunisiennes de renommée, dont le Nour Rawafi, astrophysicien et Project Scientist pour la mission Parker Solar Probe de la Nasa, ainsi que Nizar Yaiche, ancien ministre des Finances de Tunisie, et Samia Msadek, directrice et Chief Financial Management Officer à la Banque mondiale.

La retraite mettra un accent particulier sur le mentorat intergénérationnel, facilitant des connexions concrètes entre étudiants, jeunes professionnels et leaders confirmés, générant des opportunités d'emploi, d'investissement et de collaboration durable.

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Elle constitue également une opportunité importante pour les médecins tunisiens souhaitant s'intégrer au système américain, en leur offrant accompagnement, mentorat et meilleures chances d'obtenir une résidence médicale (« match »). Tayp envisage également de sponsoriser la participation d'étudiants, grâce au soutien de ses partenaires et de la communauté, afin de favoriser l'accès à ces opportunités. «Cette retraite vise à créer un véritable écosystème où les connexions se traduisent en opportunités concrètes », a déclaré Dr Zied Mhirsi, président de Tayp cité dans le communiqué.

Le programme inclut également une Marketplace tunisienne qui permettra aux entrepreneurs, artistes et associations de présenter leurs projets, vendre leurs produits et mobiliser des financements. Cette édition, positionnée comme la déclinaison américaine du Tunisia Global Forum (TGF), est présidée par Asma Ben Sedrine, Chef de projet infrastructure chez Softtek, inspirée par le succès de l'édition précédente à Atlanta pour accueillir l'événement dans le Maryland, au coeur du Grand Washington.

La région de Washington, D.C. abrite l'une des plus importantes communautés tunisiennes aux Etats-Unis et constitue un pôle majeur du développement international, avec des institutions, telles que la Banque mondiale et le Fonds monétaire international (FMI), où de nombreux Tunisiens évoluent. Fondée en 2011, Tayp est une organisation à but non lucratif disposant de chapitres à New York, Boston et Atlanta. Tayp est un réseau de professionnels tuniso-américains engagé à renforcer les liens économiques, sociaux et culturels entre la Tunisie et les Etats-Unis afin de promouvoir la croissance et le développement.

A travers des projets ciblés, des opportunités de réseautage et des forums et événements dynamiques, Tayp permet aux entreprises et aux individus de nouer de nouveaux partenariats et de générer un impact concret. Tayp fait partie du réseau Watt (Worldwide Alliance of Tunisian Talents), qui regroupe plusieurs associations de la diaspora afin de connecter les talents tunisiens à l'échelle mondiale.