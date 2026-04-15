Togo: Un imposteur qui voulait jouer dans la cour des grands

Au terme d'une opération discrète menée avec l'appui de services spécialisés, les forces de l'ordre ont interpellé un individu identifié sous le nom de M... Yao, accusé d'usurpation d'identité, usurpation de titre et trafic d'influence.

Le modus operandi de l'individu est aussi audacieux qu'inquiétant. Se présentant frauduleusement comme "conseiller du Président du Conseil", l'individu aurait exploité cette fausse qualité pour asseoir son autorité fictive, intimider des populations et exercer des pressions ciblées sur divers acteurs locaux.

L'interpellation de l'imposteur illustre la vigilance constante des forces de sécurité togolaises face aux tentatives de détournement de l'autorité de l'État, souligne Le Messager paru mercredi.