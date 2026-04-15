Tanzanie: Comment manger un éléphant - Des fossiles révèlent les premiers dépeçages d'éléphants

analyse

Imaginez une créature faisant près de deux fois la taille d'un éléphant d'Afrique moderne (qui peut peser jusqu'à 6 000 kg. Il s'agissait d'Elephas (Paleoxodon) recki, un titan préhistorique qui parcourait les terres de l'actuelle Tanzanie il y a près de deux millions d'années. Imaginez maintenant un groupe de nos ancêtres debout devant sa carcasse, puis en train de la dépecer et de la manger.

Depuis des décennies, les archéologues débattent de la date à laquelle les hominidés, ancêtres de l'homme, ont commencé à se nourrir de mégafaune - des animaux pesant plus de 1 000 kg.

Dans une nouvelle étude, notre équipe d'archéologues, qui étudie l'évolution des premiers humains en Afrique, a identifié l'un des tout premiers cas de dépeçage d'éléphant.

Cette découverte a eu lieu dans la gorge d'Olduvai en Tanzanie. Il s'agit d'un site célèbre qui abrite quelques-uns des restes les plus anciens et les mieux préservés de nos ancêtres humains. Datant d'il y a 1,80 million d'années, cette découverte sur le site connu sous le nom d'EAK révèle que nos ancêtres interagissaient avec la mégafaune bien plus tôt qu'on ne le pensait auparavant (l'estimation précédente pour Olduvai était d'environ 1,5 million d'années) et de manière plus sophistiquée.

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Cette découverte suggère que les hominidés (très probablement l'Homo erectus) vivaient peut-être en grands groupes sociaux à cette époque, sans doute parce que leur cerveau se développait et exigeait une alimentation plus calorique et riche en acides gras.

Les « preuves irréfutables »

L'une des raisons pour lesquelles notre régime alimentaire ancestral fait l'objet de débats est qu'il n'est pas facile de trouver des preuves de la quantité de nourriture animale que les premiers humains consommaient et de la manière dont ils se la procuraient.

En archéologie traditionnelle, la « preuve irréfutable » de la découpe (le découpage des carcasses) est une marque de coupe laissée sur un os par un outil en pierre. Cependant, lorsqu'il s'agit de grands animaux comme les éléphants, ces marques sont difficiles à trouver. La peau d'un éléphant mesure plusieurs centimètres d'épaisseur, et sa masse musculaire est si importante qu'un outil de dépeçage pourrait ne jamais toucher l'os.

De plus, des millions d'années d'enfouissement peuvent altérer la surface de l'os, effaçant toute trace subtile. Et si un os est déposé dans un sédiment abrasif, le piétinement d'autres animaux peut générer sur les os des marques qui ressemblent à des traces de coupe.

Sur le site EAK, nous avons trouvé le squelette partiel d'un seul individu d'Elephas recki au même endroit que des outils en pierre oldowayens. Mais pour prouver qu'il ne s'agissait pas simplement d'une mort naturelle ou de l'oeuvre de charognards, nous ne pouvions pas nous fier aux marques sur les os. Nous nous sommes donc tournés vers un nouveau type d'enquête : la taphonomie spatiale. Il s'agit de l'étude de la répartition spatiale des artefacts en pierre et des os sur un même site. Nous nous sommes également appuyés sur des preuves plus directes : les os de ces éléphants fossilisés qui avaient été fracturés alors qu'ils étaient encore frais (« fractures vertes »).

La géométrie d'une carcasse

Pour résoudre ce mystère vieux de 1,8 million d'années, nous avons analysé la manière dont les os étaient dispersés sur le site. Chaque agent qui interagit avec une carcasse - qu'il s'agisse d'une troupe de lions, d'un groupe d'hyènes ou d'une bande d'humains - laisse une « empreinte spatiale » unique. Les lions et les hyènes ont tendance à traîner les os, les dispersant selon des schémas prévisibles en fonction de leur poids et de la quantité de viande qui y est attachée. Les morts naturelles, comme celle d'un éléphant dans un marécage, entraînent un « effondrement » squelettique différent, plus localisé.

En utilisant des statistiques spatiales avancées, puis en comparant le site EAK à plusieurs carcasses d'éléphants modernes que nous avons étudiées au Botswana (étude non encore publiée), nous avons constaté que la configuration spatiale à EAK était unique. Le regroupement des os et la densité des outils en pierre parmi eux ne correspondaient pas aux modèles « aléatoires » ou « induits par les charognards ». Au contraire, cela reflétait un événement de traitement ciblé et de haute intensité. La signature spatiale correspondait à celle d'un abattage par des hominidés, qui a également été documenté sur les sites d'Olduvai, datant d'environ un demi-million d'années.

Cela a été confirmé par la présence d'os longs cassés en deux, non seulement à EAK, mais aussi à plusieurs endroits du site où d'autres carcasses d'éléphants et d'hippopotames avaient été dépecées. Aujourd'hui, seuls les humains sont capables de briser la diaphyse des os longs d'éléphant ; même les hyènes tachetées, qui possèdent des mâchoires très puissantes, n'y parviennent pas.

On peut également observer des traces de ce comportement sur d'autres sites. Par exemple, un fragment d'os présentant des marques de coupe provenant d'un grand animal (probablement un hippopotame) a été documenté à El-Kherba (Algérie) et daté de 1,78 million d'années.

Ces découvertes fréquentes et répétées de multiples carcasses d'éléphants et d'hippopotames dépecées dans différents sites indiquent que les humains dépeçaient les restes de grands animaux, qu'ils aient été chassés ou récupérés.

Pourquoi un repas d'éléphant est-il important ?

Cette découverte ne concerne pas seulement un menu préhistorique ; elle concerne l'évolution du cerveau humain et de la structure sociale. Il existe une théorie de longue date en paléoanthropologie appelée « hypothèse des tissus coûteux ». Elle suggère que, à mesure que le cerveau de nos ancêtres grossissait, ils avaient besoin d'une augmentation massive de calories de haute qualité, en particulier de graisses et de protéines.

Les grands mammifères comme les éléphants sont en quelque sorte d'énormes « réservoirs » de ces calories. La transformation d'un seul éléphant fournit un apport calorique considérable, suffisant pour nourrir un groupe pendant des semaines.

Désosser un éléphant est toutefois une tâche colossale. Cela nécessite des outils en pierre tranchants et, surtout, une coopération sociale. Nos ancêtres devaient travailler ensemble pour défendre la carcasse contre des prédateurs tels que les tigres à dents de sabre et les hyènes géantes, tandis que d'autres s'employaient à extraire la viande et la moelle.

Cela suggère que, même il y a 1,8 million d'années, nos ancêtres possédaient déjà un niveau d'organisation sociale et de conscience environnementale véritablement « humaine ».

Cette découverte revêt également une autre dimension. Les humains de l'époque, à l'instar des carnivores modernes, consommaient des animaux dont la taille était proportionnelle à celle de leur propre groupe. Les petites troupes de lions mangent des gnous ; les plus grandes mangent des buffles et, dans certaines régions, même des éléphants juvéniles. Les preuves indiquant que ces premiers humains chassaient de gros animaux vont de pair avec des preuves selon lesquelles ils vivaient sur des sites beaucoup plus vastes qu'auparavant, ce qui reflète probablement la taille plus importante de leurs groupes.

La raison pour laquelle les premiers humains ont commencé à vivre en grands groupes à cette époque reste à expliquer, mais cela indique qu'ils avaient certainement besoin de plus de nourriture.

Un changement dans l'écosystème

Le site d'EAK nous renseigne également sur l'environnement. En analysant les minuscules fossiles de plantes et d'animaux microscopiques trouvés dans les mêmes couches de sol, nous avons reconstitué un paysage qui était en train de passer d'une rive d'un lac luxuriante et boisée à une savane plus ouverte et herbeuse. Nos ancêtres consommaient déjà du petit gibier.

Des preuves indiquent qu'il y a deux millions d'années, ils chassaient des animaux de petite et moyenne taille (comme des gazelles et des cobes à croissant). Un peu plus tôt, ils avaient commencé à utiliser la technologie (des outils en pierre) pour contourner leurs limites biologiques.

Les preuves issues de la gorge d'Olduvai montrent que nos ancêtres étaient remarquablement adaptables, capables de prospérer dans des climats changeants en développant de nouveaux comportements.

Lorsque nous observons la disposition spatiale de ces restes anciens, nous ne regardons pas seulement les os d'un éléphant disparu. Nous observons les traces d'un moment charnière de notre propre histoire - lorsqu'un petit groupe d'hominidés a regardé un géant et y a vu non seulement une menace, mais aussi la clé de sa survie.

Manuel Domínguez-Rodrigo, Professor of Anthropology, Rice University