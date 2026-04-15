Cote d'Ivoire: Revue sectorielle 2025 des projets du C2d - Nialé Kaba salue un programme à fort impact

La revue sectorielle 2025 des projets du Contrat de désendettement et de développement (C2d) s'est ouverte, le 13 avril, à l'auditorium de la Primature.

L'inventaire visant à dresser le bilan des activités menées au cours de l'année 2025 et à dégager des perspectives pour une efficacité des interventions du C2d a été lancé, le lundi 13 avril 2026, lors d'une cérémonie à la Primature, au Plateau. Les travaux se poursuivent du 14 au 15 avril, au Palm Club de Cocody.

Présidant la cérémonie d'ouverture, au nom du Premier ministre, la ministre d'État, ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, Nialé Kaba, a rappelé que ces assises constituent un cadre de dialogue, d'évaluation et de projection. Elles traduisent, selon elle, la volonté du gouvernement de renforcer l'efficacité de l'action publique et de consolider les acquis du partenariat stratégique entre la Côte d'Ivoire et ses partenaires, notamment la France.

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Mis en oeuvre sous l'impulsion du Président de la République, Alassane Ouattara, le programme du C2d repose sur un modèle de coopération fondé sur la confiance mutuelle, la redevabilité et la recherche de résultats concrets au profit des populations. Doté d'un financement global de 1 902 milliards de Fcfa, ce programme multisectoriel a contribué de manière significative à la transformation économique et sociale du pays.

Après treize années de mise en oeuvre, le C2d affiche un taux d'engagement de 97%, traduisant une mobilisation quasi totale des ressources prévues. Les investissements ont permis des avancées notables dans plusieurs secteurs. La construction et l'équipement de nombreux établissements ont amélioré l'accès à l'éducation. La réhabilitation des infrastructures sanitaires et la disponibilité accrue des médicaments ont renforcé le système de santé. Les infrastructures routières ont été modernisées, facilitant la mobilité et les échanges économiques. L'accès à l'eau potable s'est amélioré pour des millions de personnes. Le secteur agricole a également bénéficié d'importants appuis, avec une hausse des rendements et des revenus des producteurs, contribuant ainsi à la sécurité alimentaire.

Des progrès ont, en outre, été enregistrés dans les domaines de l'environnement et de la justice, notamment en matière de gouvernance et de modernisation des infrastructures. À l'heure où le programme atteint sa maturité, la question de la pérennisation des acquis demeure centrale.

Nialé Kaba a insisté sur la nécessité de capitaliser les résultats obtenus et d'assurer une transition réussie vers un modèle post-C2d, fondé sur le renforcement des capacités nationales et la mobilisation de nouvelles ressources. « Le C2d a été un levier puissant de transformation de notre pays. Il nous appartient aujourd'hui de capitaliser ces acquis pour bâtir une économie plus résiliente, inclusive et compétitive », a-t-elle souligné.

L'ambassadeur de France en Côte d'Ivoire, Jean-Christophe Belliard, a, quant à lui, salué la qualité d'un partenariat « structuré et orienté vers les résultats ». Il a appelé à renforcer l'efficacité dans la mise en oeuvre des projets. Il a insisté sur la nécessité de consolider les acquis, à travers une prise en compte des défis dans le budget de l'État.

La coordonnatrice du secrétariat technique du C2d, Léa Djatti Diaté, a, pour sa part, présenté un bilan globalement positif du programme. Malgré les résultats encourageants, des défis subsistent. Le gouvernement appelle ainsi à une mobilisation accrue des acteurs pour consolider les acquis et inscrire durablement les impacts du C2d dans le développement du pays.