Congo-Kinshasa: 1,25 milliard USD levés grâce à l'emprunt international « Mbote » (Eurobond)

La République démocratique du Congo a réussi une opération majeure sur les marchés financiers internationaux en levant 1,25 milliard de dollars américains à travers son tout premier emprunt international, appelé Eurobond « Mbote ».

Cette levée de fonds historique marque une étape importante pour le pays pour financer des projets de développement, a indiqué le ministre des Finances, Doudou Fwamba, mardi 14 avril.

Qu'est-ce qu'un Eurobond ?

Un Eurobond est un emprunt contracté par un État sur les marchés financiers internationaux, généralement en devises étrangères comme le dollar américain. Concrètement, il s'agit d'une dette : des investisseurs prêtent de l'argent au pays, qui s'engage à le rembourser plus tard, avec des intérêts.

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Autrement dit, l'Eurobond permet à un État de mobiliser rapidement d'importantes ressources financières, mais il constitue également un engagement de remboursement à long terme.

Pour l'économiste Emmanuel Mukundi, cette émission représente une avancée économique importante, mais elle engage aussi la RDC sur le plan de la dette publique.

Une levée de 1,25 milliard USD pour financer des projets clés

Selon le ministre des Finances, Doudou Fwamba, les 1,25 milliard USD levés grâce à l'Eurobond « Mbote » seront orientés vers des secteurs prioritaires :

La modernisation des infrastructures routières et aéroportuaires ;

Le renforcement du secteur énergétique pour améliorer la desserte nationale ;

L'amélioration de la mobilité urbaine et le soutien à la croissance économique.

Conditions de l'opération et appel à la vigilance

Le gouvernement salue des conditions de financement jugées compétitives, avec un taux d'emprunt considéré comme plus avantageux que celui obtenu récemment par certains pays africains, notamment l'Angola.

Cependant, des experts comme le professeur Emmanuel Mukundi appellent à la prudence. Ils recommandent une communication claire sur les conditions de remboursement, notamment le taux d'intérêt, afin d'éviter que cette dette ne pèse excessivement sur les générations futures.