Cote d'Ivoire: Lutte contre le Vih, la tuberculose et le paludisme - Plus de 103 milliards Fcfa mobilisés pour la période 2027/2029

14 Avril 2026
Fratmat.info (Abidjan)
Par Jaurés Drohgba

Dr Danielle Adjafi, présidente de l'Instance de coordination nationale des subventions du Fonds mondial (Ccm-Côte d'Ivoire), a annoncé, le mardi 14 avril 2026, lors d'un point de presse tenu à son siège à Abidjan-Cocody, une allocation de 157,9 millions d'euros, soit plus de 103 milliards de Fcfa, accordée par le Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme pour la période 2027-2029. Ce financement vise à consolider les acquis et à poursuivre la riposte contre les trois pandémies.

Dans le détail, le nouveau financement est réparti comme suit : environ 35 milliards de Fcfa pour le Vih ; 7,107 milliards de Fcfa pour la tuberculose et 61,743 milliards de Fcfa pour le paludisme.

Depuis 2003, ce partenariat a permis de mobiliser plus de 850 milliards de Fcfa, contribuant à l'amélioration de l'accès aux soins et au renforcement du système de santé. Pour le cycle en cours (2024-2026), le financement a chuté de 159 à 145 milliards de Fcfa, à la suite d'un réajustement des contributions internationales.

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Ces investissements ont déjà produit des résultats significatifs : une baisse de 60 % des nouvelles infections au Vih entre 2010 et 2023, un recul de la prévalence à 1,68 % en 2024 et une diminution de 71 % des décès liés au sida. La tuberculose enregistre également une amélioration du taux de succès thérapeutique à 88 %, tandis que la mortalité palustre chez les enfants a été réduite de moitié.

« Derrière ces chiffres, ce sont des vies sauvées et des familles protégées », a souligné la présidente, Dr Danielle Adjafi, appelant à une utilisation optimale des ressources dans un contexte de rareté des financements. Et d'ajouter : « Plus que jamais, les acteurs de la santé sont appelés à maintenir la mobilisation pour une Côte d'Ivoire durablement engagée dans la lutte contre ces trois pandémies. »

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