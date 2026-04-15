Adopté par le Conseil de Paix et de Sécurité (CPS) de l'Union africaine (UA), lors de sa 1338e réunion, tenue le 9 avril 2026, sur : l'Examen de la situation en République centrafricaine (RCA).

Le Conseil de paix et de sécurité,

Rappelant l'ensemble de ses déclarations et décisions antérieures concernant la situation en République centrafricaine (RCA), en particulier le communiqué [PSC/PR/COMM 1302 (2025)] adopté lors de sa 1302e réunion tenue le 19 septembre 2025 ; le communiqué [PSC/PR/COMM.1221 (2024)] adopté lors de sa 1221e réunion tenue le 11 juillet 2024 et le communiqué [PSC/PR/COMM.1157 (2023)] adopté lors de sa 1157e réunion tenue le 13 juin 2023 ;

Réaffirmant l'engagement indéfectible de l'UA à respecter l'indépendance, la souveraineté, l'intégrité territoriale et l'unité nationale de la RCA, ainsi que la solidarité et la volonté de l'UA de continuer à accompagner le peuple centrafricain dans sa quête légitime pour le rétablissement d'une paix durable, de la sécurité, de la stabilité, du développement et de la gouvernance démocratique, dans la promotion de la réconciliation nationale et dans sa recherche de solutions consensuelles aux défis auxquels leur pays est confronté ;

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Réaffirmant également le rôle essentiel de l'UA en tant que garante de l'Accord politique pour la paix et la réconciliation en République centrafricaine (PAPR-CAR), signé le 6 février 2019 à Khartoum, au Soudan, par le gouvernement de la RCA et quatorze (14) groupes armés ;

Prenant note de l'allocution d'ouverture de S.E. Ambassadeure Hirut Zemene Kassa, Représentante permanente de la République fédérale démocratique d'Éthiopie auprès de l'Union africaine (UA) et Présidente du CPS pour le mois d'avril 2026 ; la déclaration de S.E. Ambassadeure Alice Nzomukunda, Représentante spéciale du Président de la Commission pour la RCA, ainsi que les déclarations des représentants de la République centrafricaine, de la Communauté économique des États de l'Afrique centrale (CEEAC) et de S.E. M. Parfait Onanga-Anyanga, Représentant spécial du Secrétaire général des Nations unies auprès de l'UA et Chef du Bureau des Nations unies auprès de l'UA (UNOAU) ; et

Agissant en vertu de l'article 7 de son Protocole, le Conseil de paix et de sécurité ;

1. Salue les progrès accomplis dans le pays, marqués par les élections présidentielles, législatives, régionales et municipales historiques organisées le 28 décembre 2025 (les premières élections municipales depuis 1988), qui se sont déroulées dans une atmosphère globalement calme et sereine ; et félicite S.E. Faustin Archange Touadéra pour sa réélection à la Présidence de la République centrafricaine ;

2. Félicite la Commission de l'UA pour l'appui technique qu'elle a apporté aux processus électoraux en RCA et pour le déploiement de Missions d'observation électorale de l'UA, et invite la Commission à continuer d'apporter son soutien au renforcement des capacités techniques en matière électorale à tous les États membres, en particulier ceux qui se trouvent actuellement en période de transition politique ;

3. Félicite le gouvernement de la RCA pour les progrès accomplis dans la mise en oeuvre du processus de Désarmement, Démobilisation, Réintégration et Rapatriement (DDRR) et pour la signature, en 2025, des accords de N'Djamena entre le gouvernement de la RCA et trois groupes armés, à savoir : l'UPC, les 3R et le MPC, sous les auspices de la République du Tchad ; et se félicite de la participation des jeunes et des femmes à ce processus ;

4. Se déclare profondément préoccupé par les difficultés financières auxquelles est confrontée la Mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation en République centrafricaine (MINUSCA), qui ont entraîné une réduction des effectifs civils et militaires, une limitation des rotations aériennes, le report de travaux de maintenance et une diminution des patrouilles à longue distance, ainsi que la fermeture de certaines installations bases militaires ; met en garde contre le fait que la situation sur le terrain risque de créer des poches de vulnérabilité et un risque réel de vide sécuritaire et, à cet égard, soutient l'appel en faveur du maintien de la présence de la MINUSCA, qui continue de jouer un rôle crucial, et demande au Conseil de sécurité des Nations unies (CSNU) de continuer à soutenir la présence de la Mission, notamment par le renouvellement de son mandat;

5. Instruit la Commission de l'UA pour mener une étude approfondie sur l'impact de la réduction progressive des effectifs et du retrait éventuel de la MINUSCA, et de formuler des recommandations concrètes sur la voie à suivre afin d'éviter toute reprise des hostilités, ainsi que d'élaborer une stratégie visant à renforcer le rôle des garants du PAPR-CAR, en vue d'un soutien à la stabilisation de la RCA sous l'égide de l'UA, et de faire rapport au CPS dans un délai de deux mois à compter de la date d'adoption du présent communiqué ;

6. Réaffirme que l'Article 35 de l'Accord de paix pour la République centrafricaine (PAPR-CAR) prévoit clairement des sanctions à l'encontre de toute partie ou de tout groupe armé qui enfreint l'accord, en particulier ses principes fondamentaux de respect des droits de l'homme et du Droit international humanitaire ; et exhorte tous les groupes armés qui n'ont pas encore adhéré à l'Accord de paix et qui ne l'ont pas encore signé à le faire de toute urgence, dans l'intérêt de la stabilité du pays ;

7. Condamne fermement les cas signalés de recrutement soutenu par certains groupes armés, y compris en provenance de certains pays voisins ; condamne également toutes les violations des droits de l'homme, notamment les violences sexistes à l'encontre des femmes et des filles, et prévient que le CPS n'hésitera pas à envisager l'imposition de mesures punitives conformément à l'article 35 du PAPR-CAR, y compris des sanctions ciblées à l'encontre des fauteurs de troubles, afin de garantir la paix et la stabilité dans le pays, ainsi que d'assurer la protection des civils ;

8. Encourage tous les États membres et partenaires de la RCA à renforcer d'urgence leur soutien afin de continuer à améliorer les capacités institutionnelles et opérationnelles des Forces nationales de défense et de sécurité de la RCA, du ministère de la Justice, de la Commission nationale des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que de la Commission Vérité, Justice, Réparations et Réconciliation (CVJRR) et de la Cour pénale spéciale ; soulignant que ce soutien est essentiel pour permettre aux autorités de la RCA de répondre de manière plus efficace, durable et indépendante aux défis en matière de sécurité et aux violations des droits de l'homme dans le pays ;

9. Souligne l'importance de la décentralisation et de la mise en oeuvre de la Commission Vérité, Justice, Réparation et Réconciliation (TRRC) en comme facteurs essentiels au rétablissement de la confiance, ainsi qu'à la promotion de la réconciliation nationale ;

10. Prend note des défis socio-économiques auxquels est confrontée la RCA et, à cet égard, lance un appel urgent à tous les États membres de l'UA qui sont en mesure de le faire, ainsi qu'à la communauté internationale, de soutenir le gouvernement de la RCA dans la mise en oeuvre des projets prioritaires définis dans le Plan national de développement 2024-2028, en vue d'accélérer la réintégration socio-économique ;

11. Condamne fermement l'exploitation illégale des ressources naturelles en République centrafricaine, qui entrave le développement socio-économique du pays, et encourage les autorités centrafricaines à renforcer davantage les systèmes de gouvernance des ressources naturelles afin de lutter plus efficacement contre ce fléau ;

12. Souligne l'importance des projets à impact rapide, de consolidation et de renforcement de la paix pour consolider le processus de paix ; d'apaiser les conflits, d'instaurer la confiance du public, de soutenir durablement la réconciliation nationale et de promouvoir le développement socio-économique en RCA, et, à cet égard, demande au Centre de Reconstruction et de Développement Post-conflit (PCRD) de l'UA de travailler en étroite collaboration avec les autorités centrafricaines pour coordonner et mettre en oeuvre ces projets, en vue d'éviter toute reprise du conflit ;

13. Se déclare profondément préoccupé par l'instabilité de la situation sécuritaire qui règne dans certaines parties du pays, en particulier dans les régions frontalières, et, à cet égard, souligne la nécessité pour les autorités centrafricaines d'assurer une présence effective de l'État sur l'ensemble du territoire national, notamment par la fourniture de services publics de base, afin d'éviter la création d'un vide sécuritaire ;

14. Félicite la MINUSCA pour ses efforts, en particulier pour son engagement constant à assurer la protection des civils et à créer les conditions propices à la bonne organisation des élections harmonisées, ainsi que pour avoir facilité d'autres initiatives nationales visant à consolider la paix, la sécurité et la stabilité en République centrafricaine ;

15. Salue également les efforts déployés par la Communauté économique des États de l'Afrique centrale (CEEAC) pour accompagner la RCA sur la voie du rétablissement d'une paix, d'une sécurité et d'un développement durables dans le pays ;

16. Exprime sa profonde préoccupation face à la situation humanitaire désastreuse en République centrafricaine, résultant d'une combinaison de facteurs, notamment l'insécurité qui règne actuellement dans certaines régions du pays et l'afflux de réfugiés en provenance du Soudan du Sud, situation aggravée par des difficultés financières ayant entraîné la fermeture d'environ 120 bureaux humanitaires appartenant à 60 organisations humanitaires à travers le pays et réduit la capacité à sauver des vies ; dans ce contexte, il exprime sa gratitude à toutes les agences d'aide humanitaire opérant en République centrafricaine ; les encourage à redoubler d'efforts pour apporter une aide vitale à la population dans le besoin et lance un appel à la communauté internationale pour qu'elle renforce son soutien à ces agences, notamment sur les plans financier et matériel. Dans le même contexte, le Conseil demande au Département de la Santé, des Affaires humanitaires et du Développement social de la Commission de l'UA de fournir l'aide humanitaire nécessaire à la RCA ;

17. Souligne l'importance d'une coordination et d'une complémentarité accrues des efforts entre l'UA, l'ONU et la CEEAC afin d'avoir un impact plus significatif sur le terrain ;

18. Félicite la nouvelle Représentante spéciale du Président de la Commission de l'UA, S.E. Ambassadeure Alice Nzomukunda, pour sa prise de fonction à Bangui ; l'assure du soutien du Conseil, tout en lui souhaitant succès dans ses efforts, et réitère sa demande au Président de la Commission de fournir au Bureau de liaison de l'UA (BLUA) à Bangui toutes les ressources nécessaires pour lui permettre de s'acquitter plus efficacement de son mandat ; et demande au BLUA de fournir au CPS des rapports mensuels et des fiches d'information sur la situation politique, sécuritaire et économique en RCA ;

19. Demande à la Commission de l'UA de transmettre officiellement le présent communique au Coordinateur des membres africains du Conseil de sécurité des Nations unies (A3) afin qu'il soit diffusé aux membres du Conseil de sécurité des Nations unies dans le cadre de ses documents de travail ; et

20. Décide de demeurer activement saisi de la question.