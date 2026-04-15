Cote d'Ivoire: Arrah - Des coopératives plaident pour l'enlèvement des stocks de cacao

Traoré Abdoulaye, président des coopératives agricoles de la filière café-cacao du département d'Arrah, a invité les autorités et les responsables de la filière à procéder à l'enlèvement des stocks de cacao. Au cours d'une conférence de presse tenue le lundi 13 mars 2026, il a fait savoir que, sur un stock initial de 290 tonnes inventorié par le Conseil du café-cacao au début du blocage de la commercialisation, seulement 42 tonnes ont été enlevées.

À l'en croire, le reste du stock est entreposé dans des magasins ou à l'air libre, exposé aux intempéries, avec des pertes de poids et une dégradation de la qualité. Il a également évoqué l'absence de certaines coopératives sur la liste d'enlèvement établie par le Conseil du café-cacao, ainsi que des retards de paiement pour des producteurs détenant des reçus datant de plus de trois mois.

Citant le Conseil du café-cacao, l'Oia et le ministère en charge de l'Agriculture, il a soutenu que ses camarades et lui ne savent plus à quelle structure s'adresser. Le président des coopératives a attiré l'attention sur les difficultés des producteurs et des coopératives, sans oublier les charges de fonctionnement et les risques financiers. Traoré Abdoulaye a appelé à une révision du système.

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Pour sa part, le président du conseil d'administration de la société coopérative agricole Cambonou d'Arrah, Drissa Sanfo, a indiqué que des stocks restent invendus depuis janvier et que les coopératives rencontrent des difficultés à honorer leurs engagements financiers.

Il plaide pour le respect du prix d'achat fixé à 2 800 Fcfa le kilogramme et pour l'enlèvement des stocks. « Selon les responsables coopératifs, le stock de cacao restant dans le département était estimé à au moins 1 500 tonnes en janvier », lit-on sur le site de l'Agence ivoirienne de presse (Aip).