Afrique: Vers un centre de transfusion au Burkina Faso avec l'appui tunisien

15 Avril 2026
La Presse (Tunis)

Le ministre de la Santé, Mustapha Ferjani s'est entretenu, mardi, avec une délégation des services de santé militaire du Burkina Faso, conduite par le directeur général de la santé militaire burkinabé, dans le cadre d'une visite de travail en Tunisie.

La rencontre a porté sur les moyens de promouvoir la coopération bilatérale dans le domaine de la santé dont notamment l'accompagnement technique pour la création d'un centre national de transfusion sanguine au Burkina Faso, le partage d'expérience et l'exportation du savoir-faire tunisien en matière de modernisation des systèmes de santé et de renforcement de la formation, en plus de l'échange de compétences médicales, lit-on dans un communiqué du ministère de la santé.

La délégation burkinabé s'est rendue, lors de cette visite, à plusieurs établissements de santé en Tunisie dont le Centre national de transfusion sanguine, l'hôpital numérique, le Centre stratégique des opérations sanitaires, le Centre national de promotion de la transplantation d'organes ainsi que l'Institut Mohamed Kassab d'orthopédie.

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