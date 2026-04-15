Tunisie: Un projet de 55 millions de dinars pour alimenter Kébili en gaz naturel

Le coup d'envoi du projet d'alimentation du gouvernorat de Kébili en gaz naturel a été donné, mardi, avec le lancement des travaux de pose et de soudage des conduites de transport du gaz.

Cette composante du projet s'étend de la localité de Saïdane, à la frontière nord du gouvernorat avec celui de Gabès, jusqu'à la ville de Douz, sur une longueur d'environ 95 km.

La cheffe du projet, Najeh Khemiri, a indiqué à l'Agence TAP que les travaux avaient démarré depuis quelque temps à travers l'acquisition de conduites de 12 et 8 pouces et leur acheminement vers Kébili.

Elle a ajouté qu'il est actuellement procédé à la formation des agents chargés du soudage de ces conduites, qui permettront d'acheminer le gaz naturel vers Kébili-ville, Jemna (délégation de Kébili-Sud), El Golâa (délégation de Douz-Nord) ainsi que Douz.

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Le gaz naturel sera acheminé depuis le gouvernorat de Gabès via une conduite principale vers les zones concernées, avant d'être progressivement étendu aux autres municipalités, selon la même source.

Elle a souligné que le coût global de ce projet, dont la réalisation s'étalera sur 17 mois, est estimé à environ 55 millions de dinars, grâce à un financement de la Banque Islamique de Développement (BID).

La mise en exploitation du projet est prévue d'ici la fin de l'année 2027, après l'achèvement de la conduite principale et l'installation de la station de réception du gaz dans la région de Limaguess (délégation de Kébili-Nord).

A cet égard, le gouverneur de la région, Moez Abidi, a effectué, mardi matin, en compagnie de plusieurs cadres régionaux et locaux ainsi que de responsables de la STEG et des superviseurs du projet, une visite de terrain aux chantiers de Limaguess et de Saïdane (délégation de Kébili-Nord), où il a pris connaissance des composantes techniques du projet, de l'état d'avancement des travaux et du tracé du futur réseau.

A rappeler que ce projet de raccordement de Kébili au gaz naturel permettra de raccorder environ 6500 familles au réseau de gaz naturel, en plus de soutenir la réalisation de plusieurs projets industriels et touristiques.