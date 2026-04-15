Cote d'Ivoire: Yamoussoukro - Forte mobilisation au 2e Conseil municipal délocalisé à Séman

14 Avril 2026
Fratmat.info (Abidjan)
Par Mélèdje Tresore

La deuxième réunion du Conseil municipal de Yamoussoukro s'est tenue dans le village de Séman, le 11 avril 2026. Cette session délocalisée a enregistré une forte mobilisation des populations, notamment des associations de femmes et de jeunes, aux côtés de la chefferie traditionnelle, des cadres, des directeurs et des chefs de service de l'administration publique.

À l'ordre du jour figuraient l'examen de l'état d'exécution du budget au 31 décembre 2025 et celui du compte administratif du maire pour le même exercice. Ces deux points ont été adoptés à l'unanimité par les conseillers municipaux, après des échanges constructifs.

Prenant la parole, le maire Kouassi Kouamé Patrice a expliqué que cette délocalisation vise à instaurer une gouvernance de proximité, où chaque population peut comprendre les actions menées et exprimer directement ses préoccupations. Pour terminer, il a exhorté les conseillers à renforcer leur présence sur le terrain afin d'assurer une meilleure diffusion des actions municipales.

La forte mobilisation à Séman a été saluée par le représentant du préfet, qui a relevé le leadership du maire et estimé que la pertinence de cette initiative contribue à rapprocher la mairie des administrés et à renforcer la démocratie locale.

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La rencontre a également été marquée par une séance de sensibilisation de la police antidrogue sur les dangers liés à la consommation de stupéfiants.

La chefferie, au nom de Nanan Yao Kouassi, a exprimé sa reconnaissance pour cette approche participative, qui lui permet de prendre part aux débats et de soumettre directement ses besoins.

Notons que la tenue du conseil à Séman a permis la rénovation et l'équipement du foyer des jeunes, ainsi que le nettoyage des rues.

Traduisant l'engagement de la municipalité en faveur du développement local, des dons de chaises, de tricycles, de broyeuses, de motos et un appui financier ont été remis aux populations, selon le service de communication de la mairie.

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