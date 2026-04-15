Sénégal: Le gouvernement suspend la vente de l'oignon provenant des 'agro-business', jusqu'au 1er juin 2026

Dakar — Le ministère de l'Industrie et du Commerce annonce une suspension de la vente, sur le marché sénégalais, de l'oignon provenant des "agro-business", du 15 avril au 1er juin 2026.

"Afin d'améliorer la régulation du marché et d'[assurer] des prix rémunérateurs [aux] producteurs, il a été décidé de suspendre la [vente], sur le marché intérieur, des oignons issus des agro-business, du 15 avril au 1er juin 2026", annonce le secrétaire général dudit ministère, Seydina Aboubacar Sadikh Ndiaye.

"Dans le cadre du suivi de la campagne de commercialisation de l'oignon local, l'Agence de régulation des marchés (ARM) a mis en place un dispositif de régulation du marché des produits agricoles, afin d'assurer la disponibilité des produits, d'en faciliter l'accès et de garantir une cohabitation équilibrée entre les agro-business et les exploitations familiales", a-t-il écrit dans une lettre circulaire.

M. Ndiaye signale que "l'analyse du marché met en évidence une situation de suroffre", qui entraîne "une baisse drastique des prix, au détriment des exploitations familiales, ainsi que des pertes post-récolte".

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

"Les agro-industries ne disposant pas de capacités de stockage sont invitées à se rapprocher de l'[ARM], qui mettra à leur disposition des infrastructures de stockage", ajoute le secrétaire général du ministère de l'Industrie et Commerce.

Il assure qu"'un suivi régulier des prix sera assuré, afin de prévenir toute spéculation et de préserver le pouvoir d'achat des consommateurs".

M. Ndiaye dit accorder "une importance particulière" à "la promotion de la production locale" d'oignon.

Il signale que "tout chargement d'oignons doit obligatoirement être accompagné d'une lettre de voiture signée par l'ARM", entre le 15 avril et le 1er juin 2026.