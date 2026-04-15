Tunisie: Du nouveau dans la disparition de la lycéenne tunisienne à Benghazi

14 Avril 2026
La Presse (Tunis)
Par S. R

Une lycéenne tunisienne âgée de 18 ans, portée disparue à Benghazi en Libye, a été retrouvée et remise à sa famille, a indiqué Mustapha Abdelkebir, président de l'Observatoire tunisien pour les droits de l'Homme.

Selon ses déclarations, la jeune fille, élève en quatrième année de l'enseignement secondaire, vivait avec sa mère à Benghazi. Elle avait disparu dimanche soir après être sortie d'une rue principale de la ville, suscitant l'inquiétude de sa famille. Grâce à une coordination entre les autorités libyennes et les services consulaires tunisiens, la jeune fille a été localisée dans un centre de rétention pour migrants en situation irrégulière.

Elle aurait été interpellée lors d'une opération sécuritaire en raison de l'absence de documents d'identité. Après vérification de sa situation administrative, elle a été remise à sa mère lundi, en bonne santé physique et psychologique, selon la même source.

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Intervenant sur Jawhara Fm, Mustapha Abdelkebir a toutefois critiqué le manque de communication immédiate avec la famille lors de son interpellation, estimant que les procédures sécuritaires devraient s'accompagner d'une information rapide des proches afin d'éviter toute inquiétude inutile, notamment dans un contexte marqué par plusieurs cas de disparitions de ressortissants tunisiens en Libye. Le responsable a par ailleurs appelé les autorités tunisiennes à renforcer le suivi des dossiers de Tunisiens disparus en Libye dans des circonstances encore non élucidées, afin d'en clarifier le sort et de rassurer leurs familles.

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