Sénégal: Daakaa de Médina Gounass - Le niveau de réalisation des engagements est satisfaisant, selon le ministre de l'Intérieur

Le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique, Mouhamadou Bamba Cissé, a salué, mardi à Dakar, le niveau de réalisation des engagements pris par les services de l'État pour un succès de la 85ème édition du Daakaa, une retraite spirituelle prévue du 18 avril pour 27 avril à Médina Gounass, dans la région de Kolda (sud).

"Le niveau de réalisation des engagements pris par les services de l'Etat pour réussir l'organisation du Daaka de Médina Gounass est très satisfaisant", a-t-il dit en présidant la réunion nationale consacrée aux préparatifs de l'évènement religieux.

L'objectif était d'évaluer l'état de mise en oeuvre des engagements pris lors des Comités régionaux de développement (CRD) préparatoires.

La rencontre s'est tenue en présence du représentant du khalife de Madina Gounass, Thierno Amadou Tidiane Ba, du maire de Médina Gounass, Thierno Syradji Sow, du gouverneur de Kolda, Moustapha Ndiaye et du Délégué général aux affaires religieuses, Djim Dramé.

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Mouhamadou Bamba Cissé a assuré qu'une surveillance permanente sera effectuée sur le terrain pour éviter tout dysfonctionnement, exhortant les services à accélérer la cadence pour une réussite de l'événement.

"Le suivi de la mise en oeuvre des décisions arrêtées à tous les niveaux sera assuré par le gouverneur de Kolda qui me rendra compte en mettant l'accent sur les difficultés éventuelles et ce jusqu'à la fin du Daaka", a-t-il indiqué.

Les responsables de l'Office des forages ruraux (OFOR), de la société nationale d'électricité (SENELEC), de l'Office national de l'assainissement du Sénégal (ONAS), du Commerce, de la Santé, des Douanes, des Eaux et Forêts ont tous donné des assurances quant à la satisfaction des requêtes du comité d'organisation.

Le ministre de l'Intérieur a invité l'Agence des travaux et de gestion des routes (AGEROUTE) à faire preuve d'une plus grande diligence concernant l'aménagement des parkings, de la voirie sur site Daaka et l'hébergement des pèlerins.

Sur cette question, le gouverneur de Kolda, Moustapha Ndiaye, prévoit de mobiliser également le génie militaire.

Concernant le transport, le ministre de l'Intérieur a invités les transporteurs à faire preuve de prudence sur les routes afin d'éviter les accidents de la circulation.

Mouhamadou Bamba Cissé a rappelé l'importance que revêt le Daakaa pour les nombreux fidèles qui vont chaque abreuver à la source de l'héritage de son fondateur, Thierno Mouhamadou Seydou Ba (1900-1980).

"Thierno Mouhamadou Seydou Ba s'est forgé une vision spirituelle qui le guida tout au long de sa vie. Ainsi, il fonda en 1935 Médina Gounass, un sanctuaire dédié à la prière, à la méditation et à la recommandation des préceptes de l'Islam", a t-il dit.

Selon lui, l'actuel khalife Thierno Amadou Tidiane Ba qui a pris la relève de son défunt père continue de perpétuer ce legs pour faire de Médina Gounass un point de convergence spirituel qui participe pleinement au rayonnement du pays.

Le président du Comité d'organisation du Daaka, Cheikh Ameth Tidiane Kébé, a quant à lui fait part de sa satisfaction concernant le respect des engagements et des délais d'exécution. "On a échangé avec le gouverneur point par point et on est en phase sur tout", a t-il dit.

Des efforts ont été faits pour porter le nombre de laissez-passer de 500 à 600 et le nombre de badges à 300, a-t-il fait savoir.

Pour le transport interurbain, M. Kébé a salué la levée l'interdiction de circulation pendant la nuit, une mesure qui va faciliter le déplacement des pèlerins qui viennent des pays voisins. Il a demandé un allégement des contrôles routiers.

Le gouverneur de Kolda a assuré que des mesures seront prises sur le plan sécuritaire. Moustapha Ndiaye a indiqué que des arrêtés seront pris concernant "l'interdiction des feux de nuit et des bonbonnes de gaz" afin de prévenir les incendies.

Un autre arrêté sera pris pour le plan de circulation à Médina Gounass. Les conducteurs et pèlerins sont invités à faire preuve de prudence sur les routes.

Un autre arrêté sera pris pour réguler la circulation à Médina Gounass, a-t-il ajouté, réitérant l'appel du ministre de l'Intérieur aux conducteurs et pèlerins à faire preuve de prudence sur les routes.