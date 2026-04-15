Sénégal: Crise scolaire - Le gouvernement et le G7 s'entendent sur l'essentiel des points de discussion (Ministère Fonction publique)

Dakar — Le gouvernement et le G7, le regroupement des sept syndicats d'enseignants du moyen et du secondaire les plus représentatifs, ont trouvé des accords sur plusieurs points du projet de protocole entre les deux entités, a-t-on appris de source officielle.

"Le gouvernement et la partie syndicale se sont accordés sur l'essentiel des points inscrits dans ledit projet de protocole, à l'exception de certains points renvoyés à des discussions ultérieures", indique notamment un communiqué du ministère de la Fonction publique transmis, mardi, à l'Agence de presse sénégalaise (APS).

D'après le texte, les points d'accord concernent l'élargissement du périmètre du décret (...) relatif aux décisionnaires du secteur de l'enseignement, la question de leur retraite et la défiscalisation des rappels de paiement.

Cette convergence a été actée lors d'une rencontre entre le gouvernement et le G7 tenue du lundi 13 avril 2026 à 16 heures au mardi 14 avril 2026 à midi, dans les locaux du ministère de la Fonction publique, du Travail et de la Réforme du Service public.

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Les travaux ont été co-présidés par le ministre de la Fonction publique, Olivier Boucal et le ministre en charge de l'Éducation, Monsieur Moustapha Guirassy, en présence des représentants des ministères sectoriels concernés et de la société civile, qui ont pris part à l'ensemble des travaux.

Une autre rencontre est prévue, jeudi à 10 heures, dans les locaux du ministère de la Fonction publique, pour discutés des points restants inscrits dans la rubrique "Perspectives" du projet de protocole, afin de poursuivre les discussions en vue d'un accord global, annonce le communiqué.

Par cette rencontre avec le G7, le gouvernement "réaffirme sa ferme volonté de trouver, dans les meilleurs délais, une issue heureuse à la crise scolaire", souligne le texte.

Depuis presque cinq mois, le groupement syndical observe des arrêts de travail alternés pour exiger le respect d'accords signés avec le gouvernement de l'ex-président Macky Sall (2012-2024).

Dans ses différents plans d'actions, le G7 a également appelé ses affiliés à observer le boycott de plusieurs activités pédagogiques et administratives, dont les évaluations, la formation initiale des élèves-maîtres assurée par les inspecteurs, les activités physiques et sportives.