Tunisie: Qu'est-ce que le 'Protocole Amen' proposé pour les chiens errants au pays ?

Le député au Conseil national des régions et des districts pour le gouvernorat de Ben Arous, Marouane Ziane, a présenté une nouvelle initiative nationale intitulée "Protocole Amen", visant à mettre fin à la politique actuelle d'abattage des chiens errants et à lui substituer une approche jugée plus scientifique, encadrée et humanitaire.

Cette proposition repose sur une révision complète de la gestion des chiens errants, en privilégiant des solutions non létales fondées sur la stérilisation, la vaccination et la réutilisation encadrée des animaux. Selon l'initiateur du projet, cette nouvelle approche vise à corriger les limites du dispositif actuel, qu'il estime coûteux pour la collectivité et peu efficace sur le long terme dans la réduction du phénomène des chiens errants, aussi bien en milieu urbain que rural.

Le dispositif proposé repose sur un mécanisme baptisé « adoption fonctionnelle », consistant à capturer les chiens errants, les soumettre à des campagnes de stérilisation et de vaccination dans des centres spécialisés, notamment en zones rurales, avant de les réaffecter auprès des agriculteurs selon des besoins définis.

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L'objectif affiché est double : réduire progressivement la présence des chiens errants dans les espaces urbains et renforcer la protection des exploitations agricoles, tout en adoptant une approche présentée comme plus durable et mieux structurée. Cette initiative s'inscrit dans une réflexion plus large sur les méthodes de gestion de la population animale errante en Tunisie, un sujet régulièrement débattu entre impératifs de sécurité publique, santé animale et considérations éthiques.