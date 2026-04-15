Afrique: Qualifications FIFA Esports Nations League 2026 - Le Sénégal démarre avec trois victoires et deux nuls

Dakar — L'équipe nationale du Sénégal d'eFootball Console (Mode 2v2), a réussi, mardi, une belle entame lors de la première journée des qualifications régionales africaines de la FIFA Esports Nations League 2026, en enregistrant un bilan positif de trois victoires et deux matchs nuls dans le groupe B.

Finalistes de l'édition 2025, les "eLions » du Sénégal, dirigés par le sélectionneur Mohamed Abdalhi Diouf dit "MIAD", ont, au cours de cette première journée, concédé deux matchs nuls face à l'île Maurice (1-1) et au Nigeria (2-2), avant d'enchaîner trois succès convaincants contre le Tchad (3-0), le Kenya (4-0) et la Tanzanie (4-0).

Le duo sénégalais, composé du capitaine Haddiyatou Lahi Diouf, alias "MOMOJUVE", et de Mamadou Mansour Diop "MMDTH9", s'est particulièrement illustré en mode deux contre deux, contribuant de manière décisive aux performances de l'équipe.

Avec cette première sortie réussie, le Sénégal se positionne favorablement dans la course à la qualification pour la FIFAe Nations League 2026, qui se poursuit mercredi.

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La phase finale de la FIFA Esports Nations League 2026 se déroulera du 11 au 29 novembre à Riyad, en Arabie saoudite. Les eLions tenteront de rééditer l'exploit réalisé l'an dernier en décrochant une deuxième qualification consécutive pour les phases finales de la FIFA Esports Nations League.

En 2025, ils avaient signé une performance historique en atteignant la finale sur eFootball Console et sur Mobile Rocket League.

Au total, 32 équipes participeront à la compétition. Elles seront sélectionnées en fonction du classement de l'Esports Nations Cup (ENC), complété par des qualifications en ligne dans toutes les régions, ainsi que deux invitations (wildcards).