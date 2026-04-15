Sénégal: Un éboulement fait un mort dans un site aurifère à Karakhéna

14 Avril 2026
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Kédougou — Un éboulement s'est produit ce mardi au village de Kharakhéna dans le département de Saraya (Kédougou, est) dans le périmètre d'Afrigold pourtant interdit aux activités d'orpaillage, occasionnant un mort sur le coup, a appris l'APS d'une source sécuritaire.

"Un orpailleur qui exploitait aujourd'hui encore sur le site Afrigold a subi un violent éboulement. Et il est décédé sur le coup", a-t-elle déclaré.

Alertés, les éléments de la brigade de gendarmerie de Saraya se sont rendus sur les lieux pour procéder aux constats d'usage.

La source sécuritaire a signalé par ailleurs que les éboulements qui se sont produits dans le périmètre d'exploitation d'Afrigold à enregistrer 22 décès en trois mois au niveau du village aurifère de Karakhéna

Lire l'article original sur APS.

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