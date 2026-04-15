Sénégal: Amadou Bâ plaide pour un soutien accru à la filière du recyclage plastique

Dakar — Le ministre de la Culture, de l'Artisanat et du Tourisme, Amadou Bâ, a plaidé, mardi, pour un accompagnement renforcé de la filière du recyclage plastique, à l'occasion du lancement de la collection "Recuplast", au Musée des Civilisations noires.

"Le plastique est aujourd'hui considéré comme un fléau environnemental, avec des conséquences sanitaires incontrôlables et ingérables pour nos finances publiques", a-t-il déclaré, estimant toutefois que des initiatives comme celle de Proplast offrent "la possibilité de transformer ce fléau en richesse".

Présidant la cérémonie de lancement de cette collection issue d'une collaboration avec le designer Bibi Seck, le ministre a salué "une chaîne de valeurs bien définie, allant de la récupération au recyclage jusqu'à la transformation industrielle", susceptible de générer des milliers d'emplois.

Il a, à cet effet, exhorté les pouvoirs publics à "s'engager davantage" dans ce secteur, qu'il considère comme une "niche d'emplois inestimable pour la jeunesse", tout en insistant sur l'urgence de structurer la filière à l'échelle nationale.

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"L'urgence, c'est d'encadrer, de soutenir et de structurer cette filière qui permettra non seulement de résoudre l'équation environnementale, mais aussi d'être une source durable de création de richesses", a-t-il soutenu, relevant l'absence de déchetteries dans plusieurs collectivités et les impacts sanitaires liés à la gestion inadéquate des déchets.

Le ministre a, par ailleurs, annoncé la signature prochaine d'une convention entre son département et Proplast pour promouvoir l'utilisation de mobiliers issus du recyclage dans les structures culturelles publiques, notamment les bibliothèques et centres culturels régionaux.

Prenant la parole, le fondateur de Proplast, Macoumba Diagne, a évoqué "un moment d'émotion, de fierté et d'engagement renouvelé", soulignant que cette initiative dépasse le cadre d'un simple lancement de collection.

"Ce que nous célébrons, c'est une trajectoire faite de résilience, d'innovation et de foi en un idéal : transformer les déchets en opportunités et les défis environnementaux en leviers de développement", a-t-il dit.

Selon lui, le Sénégal ne valorise actuellement "même pas 10 %" des 250 000 tonnes de déchets plastiques produites chaque année, malgré un potentiel économique estimé à plus de 100 milliards de francs CFA en cas de recyclage de la moitié du gisement.

M. Diagne a également mis en avant les multiples débouchés du plastique recyclé, notamment dans l'éducation, l'agriculture et la construction, citant la fabrication de tables-bancs, de matériels d'irrigation et d'éléments de construction.

La collection "Recuplast", exposée au public, illustre, selon ses promoteurs, la capacité du recyclage à produire des objets à la fois esthétiques, fonctionnels et compétitifs, tout en contribuant à la création d'emplois et à la préservation de l'environnement.

Plusieurs acteurs institutionnels et partenaires techniques et financiers ont pris part à cette cérémonie, marquant une nouvelle étape dans la promotion de l'économie circulaire au Sénégal.