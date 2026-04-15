Sénégal: Cantines scolaires - Un projet veut dynamiser les systèmes alimentaires à Bignona et à Rufisque

Bignona — Un projet de recherche-action visant à dynamiser les systèmes alimentaires locaux à travers les cantines scolaires est en cours de déploiement dans les départements de Bignona (Ziguinchor) et de Rufisque (Dakar), sous l'impulsion d'un consortium réunissant l'Initiative Prospective agricole et rurale (IPAR), le Centre de recherche pour le développement international (CRDI) et SICODEV Afrique, a appris l'APS mardi.

Le coordonnateur du projet, le Dr Sidy Tounkara, chercheur à l'IPAR, a indiqué que cette initiative, intitulée "Dynamiser les systèmes alimentaires locaux grâce aux cantines scolaires", vise à renforcer les liens entre la production agricole locale et l'approvisionnement des cantines scolaires en produits de qualité, notamment agroécologiques.

Financé par le CRDI, le projet s'étale sur une durée de quatre ans.

Selon Dr Tounkara, une première phase de diagnostic participatif est en cours afin d'analyser les systèmes alimentaires locaux ainsi que les mécanismes d'approvisionnement des cantines scolaires.

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Cette étape sera suivie d'une phase expérimentale visant à tester des solutions concrètes pour améliorer les dispositifs existants, avant de mener des actions de plaidoyer auprès de l'État, a-t-il fait savoir.

Parmi les principaux défis identifiés figure la faiblesse de l'approvisionnement local des cantines scolaires, encore largement dépendantes de produits importés, a ajouté Dr Sidy Tounkara.

D'autres contraintes concernent la contractualisation entre acteurs, la qualité des produits ainsi que les retards de paiement, notamment dans les systèmes digitalisés, qui freinent la participation des fournisseurs locaux.

Le choix des départements de Bignona et de Rufisque répond à une logique comparative, ces territoires présentant des réalités différentes.

Rufisque, zone périurbaine, dispose d'un système de cuisine centrale, tandis que Bignona, à dominante rurale, fonctionne avec des cuisines propres à chaque école, a expliqué Dr Sidy Tounkara. Cette diversité, a-t-il ajouté, "permettra d'adapter les solutions aux spécificités locales".

Pour les acteurs locaux, à l'image de Clément Sambou, cofondateur de la start-up sociale Ecoform Africa, cette initiative s'inscrit dans la continuité d'une dynamique territoriale déjà engagée autour de la transition agroécologique.

Il s'est félicité de la mobilisation des différents acteurs des chaînes de valeur agricoles, de la production à la commercialisation, en passant par la transformation.

De son côté, le secrétaire général du conseil départemental de Bignona, Khalifa Diamé, a salué un projet porteur d'impacts à la fois éducatifs, économiques et sanitaires.

Il a souligné que l'amélioration des cantines scolaires contribuera non seulement à de meilleures performances scolaires mais aussi, à la valorisation de l'économie locale et à la promotion d'une alimentation plus saine, basée sur la production locale.