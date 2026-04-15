Sénégal: Le deuxième rapport des ODD et le troisième bulletin statistiques genre au menu d'un atelier

Dakar — La direction nationale de l'équité et de l'égalité de genre (DEEG) du ministère de la Famille, de l'Action sociale et des Solidarités, a organisé, mardi, un atelier de partage de la note d'orientation méthodologique du deuxième rapport sur les Objectifs de développement durable (ODD) et celle du troisième bulletin statistiques genre au profit des parties prenantes du Système statistique national (SSN) et de la Stratégie nationale pour l'équité et l'égalité de genre (SNEEG), a constaté l'APS.

"Cette année, nous avons entamé le processus du deuxième rapport articulé aux secteurs sociaux, en plus de l'énergie et les mines, des domaines porteurs de l'économie, parce que tout simplement l'horizon 2030 [qui est la date butoir pour l'atteinte des ODD] est presque arrivé. Néanmoins, on peut se fixer une moyenne qui nous permettrait de dire que nous avons progressé dans la bonne direction", a notamment déclaré la directrice nationale de l'équité et de l'égalité de genre lors de la rencontre.

Le deuxième rapport sur les ODD est une contribution volontaire de chaque Etat, et le Sénégal a pris l'option de présenter les résultats avant l'échéance fixée à 2030, a-t-elle ajouté.

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Selon Astou Diouf Gueye, dans le court et moyen terme, ce qui est attendu des différents acteurs est de positionner le Sénégal parmi le peloton de tête des pays qui ont pu engranger des résultats considérables et constructifs en ce qui concerne les Objectifs de développement durable (ODD).

"Nous savons que l'horizon temporel est arrivé, mais aucun pays ne peut prétendre aujourd'hui atteindre les ODD", a-t-elle affirmé, ajoutant que l'autre résultat attendu porte sur l'adoption d'une culture des données de genre.

"La culture des données de genre est en train de devenir une réalité dans notre pays grâce à l'appui du partenaire ONU Femmes, mais aussi la collaboration intelligente avec l'Agence nationale de la statistique et la démographie (ANSD)", a-t-elle fait savoir.

Il s'agit au niveau de la DEEG de voir comment aider la société civile et d'autres structures produisant des données de routine de sorte qu'elles soient fiables afin qu'elles puissent être utilisées par les acteurs des questions d'équité et d'égalité de genre, a ajouté Astou Diouf Gueye.

La chargée du programme Gouvernance, Leadership, Participation politique à Onu Femmes Sénégal, Fanta Sow, a, pour sa part, déclaré que les conclusions issues du deuxième rapport sur les ODD sont très attendues, ajoutant que son partage avec les acteurs permettra d'éclairer la décision en termes de mesures correctives permettant de résorber le gap en termes d'inégalité entre les hommes et les femmes.

Elle a assuré que l'ONU Femmes continuera d'accompagner le Sénégal dans l'accélération et l'optimisation des performances.