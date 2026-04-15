Sénégal: Kaolack accueille un atelier sur l'écriture des programmes de formation dans les métiers du textile industriel

Kaolack — Un atelier stratégique consacré à l'écriture des programmes de formation dans les métiers du textile industriel s'est ouvert mardi à Kaolack (centre) dans le cadre d'un projet de formation-insertion entre le Domaine industriel et textile de Kaolack (Domitexka) et le lycée technique et commercial El Hadji Abdoulaye Niass (LTCEAN), a constaté l'APS.

Pour Khalifa Diakhaté, directeur des ressources humaines de cette usine de textile implantée dan la région de Kaolack, la question de l'emploi étant un "défi majeur" à relever, l'Etat du Sénégal a engagé des "réformes ambitieuses" visant à renforcer l'employabilité des jeunes, à travers des formations professionnelles adaptées aux besoins réels de l'économie.

Dans un premier temps, 75 jeunes seront formés au sein du Domitexka, selon un programme composé de 20% de théorie et de 80% de pratique, dans le centre de formation de l'usine, agréé par les services du ministère de l'Emploi et de la Formation professionnelle et technique.

"Dans cette dynamique, le développement du capital humain apparait comme un levier essentiel. Il ne s'agit pas seulement de former mais de former utilement, en adéquation avec les exigences du marché du travail et les besoins des secteurs porteurs, notamment l'industrie textile", a indiqué Khalifa Diakhaté.

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Cette initiative s'inscrit, selon lui, dans la vision "Sénégal 2050", qui place la formation technique et professionnelle au coeur de la transformation structurelle de l'économie nationale.

"L'actualisation des offres de formation, à travers l'approche par compétences (APC), constitue une réponse stratégique pour améliorer la qualité, la pertinence et l'efficacité des dispositifs de formation", a fait savoir M. Diakhaté.

Il soutient que l'élaboration des référentiels métiers entamée dans cet atelier est une "étape fondamentale" qui permettra de décrire avec précision les réalités des métiers du textile, à partir de l'expertise des professionnels eux-mêmes, afin de "construire des référentiels de compétences solides et adaptés".

Ces référentiels serviront de base à la conception de "programmes de formation cohérents, structurés et orientés" vers la performance, en intégrant les exigences techniques, les conditions de réalisation et les critères d'évaluation des compétences, a-t-il ajouté.

"A travers ces écritures, nous poursuivons un objectif clair : améliorer la qualification professionnelle, renforcer l'employabilité et soutenir efficacement l'insertion des jeunes, tout en répondant aux besoins de compétitivité de nos industries", a assuré le directeur des ressources humaines de Domitexka, qui ambitionne de créer plus de 2100 emplois directs et plus de 2200 emplois indirects.

Pour sa part, le directeur général de la formation professionnelle et technique au ministre de l'Emploi et de la Formation professionnelle et technique, Mamadou Guèye, a déclaré que cette activité dépasse "largement" un simple atelier technique.

"C'est un acte de souveraineté économique. C'est un choix stratégique. C'est une réponse concrète à une exigence nationale : former utile, former juste, former pour l'emploi", a martelé M. Guèye.